Компьютерные и азартные игры доступны геймерам вне зависимости от пола и возраста. Правда, только места для развлечения разные: молодежь посещает игровые клубы с высоким рейтингом , а люди в возрасте предпочитают играть дома.
Пожилые люди обожают подобные развлечения, и они готовы рассказать, почему. Журналисты опросили пенсионеров, для которых такие развлечения занимают не последнее место в жизни.
Елена Тимошенко из Удмуртии утверждает, что ее маме недавно исполнилось 70 лет. Несмотря на преклонный возраст, женщина не первый год является активным участником популярной «Фермы». Ежедневно мать Елены просыпается, выпивает кофе и садится за компьютер. 2-3 часа пропадает в виртуальном мире. В дневное время не позволяет себе расслабляться - занимается домашними делами. Такое увлечение не приносит ничего плохого ее семье, поэтому у родственников претензий не возникает.
Увлекаться играми пенсионерка начала после того, как забросила собственную дачу. Раньше ее интересовали овощи с огорода и надои козьего молока , но с недавних пор сестры и подруги Елены затянули 70-летнюю женщину в развлекательный мир для наработки «фермерского» опыта. Таким образом, она реализует нерастраченный потенциал.
Также 68-летняя Ирина Наумова считает себя поклонницей «Starburst». В течение 5 лет пенсионерка составляет комбинации из разноцветных символов для заработка призовых очков. Без удачи и внимательности видеоигре нельзя добиться успеха. Она говорит, что знакомые ровесники тоже любят поиграть в игру, когда позволяет свободное время. Ирина живет в своем доме и каждый день пытается завладеть новыми сокровищами, а летом делает перерыв - дачный сезон. Она не желает сидеть на лавочке и сплетничать, ей нравится проводить время за ПК.
По словам белгородского пенсионера Станислава Зибовского, он пристрастился к компьютерным развлечениям после того, как на его голову приземлился кирпич. Этот случай заставил его обратиться к медикам и пройти полный курс лечения. Будущий геймер не мог сосредоточиться и забывал информацию, но теперь нашел бесплатное решение проблемы - преферанс. Карточная игра помогает собраться с мыслями и тренирует память.
Несмотря на инвалидность, виртуальные карты стали достойной альтернативой таблеток. Если не шевелить мозгами, то легко проиграешь в преферансе. Для полноценного отдыха требуется 2 часа непрерывного участия.
Как утверждает Ольга Калиберова, ее 74-летний отец - алкоголик. Она старалась контролировать его затраты, особенно, после получения пенсионных средств, чтобы лишний раз не пил. Однажды Ольга узнала, что ее пожилой папа самостоятельно раздобыл деньги на спиртное. Оказалось, ее отец стал победителем международного турнира по шашкам. Компьютер использовался для выхода в Интернет, чтобы участвовать в турнире.
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