Главное жюри конкурса отобрали по 20 работ из каждой представленных номинаций. Далее судьба «маленьких архитекторов» в ваших руках. Народным голосованием будут выбраны 15 лучших работ. Оставить ваш голос вы сможете на официальной страничке голосования http://susanin.news/architector/.
Прием голосов закроется 27 мая ровно в 24.00.
Партнер номинации «Ижевск – Город детства» – магазин «Сыночки и дочки".
Магазин "Сыночки и Дочки" - это большой ассортимент качественных товаров для заботливых родителей по доступным ценам! Мы знаем что нужно детям!
Сайт http://sin-doch.ru/
тел. 314-000
Анастасия Герасимова, администратор магазина «Сыночки и дочки»
Магазин «Сыночки и дочки» является партнером номинации «Город будущего». Конкурс «Маленький архитектор» позволяет детям Ижевска показать, на что они способны. В нашем детстве не было таких масштабных конкурсов, единственное – мы делали игрушки для ёлки к Новому году.
Мы хотим, чтобы дети всегда были умными, добивались целей, развивались. Мы хотим поддерживать их в этом стремлении и готовы помочь в этом. Победители в номинации «Город будущего» получат конструкторы. Детский магазин «Сыночки и Дочки» - это отличная возможность приобрести качественные товары по выгодным ценам. Всё необходимое для детей можно купить в одном месте. Вся предлагаемая продукция имеет сертификаты и отвечает самым высоким стандартам качества, безопасности и удобства в использовании.
Организаторы: Информационно-методический центр "Альтернатива" и Управление дошкольного образования и воспитания Администрации города Ижевска при поддержке LOVE RADIO 97,8 FM в Ижевске.
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