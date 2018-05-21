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Стартовало голосование в конкурсе творческих работ «Маленький архитектор»

21 мая
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Со 2 апреля по 13 мая Информационно-методический центр «Альтернатива» при поддержке Love Radio и информационного портала «Сусанин» собрали более 1000 детских работ в рамках конкурса «Маленький архитектор».

%d1%81%d1%8b%d0%bd%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b8 %d0%b8 %d0%b4%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b8 01 Стартовало голосование в конкурсе творческих работ «Маленький архитектор»

Главное жюри конкурса отобрали по 20 работ из каждой представленных номинаций. Далее судьба «маленьких архитекторов» в ваших руках. Народным голосованием будут выбраны 15 лучших работ. Оставить ваш голос вы сможете на официальной страничке голосования http://susanin.news/architector/.

Прием голосов закроется 27 мая ровно в 24.00.

Партнер номинации «Ижевск – Город детства» – магазин «Сыночки и дочки".

Магазин "Сыночки и Дочки" - это большой ассортимент качественных товаров для заботливых родителей по доступным ценам! Мы знаем что нужно детям!

Сайт http://sin-doch.ru/

тел. 314-000

Анастасия Герасимова, администратор магазина «Сыночки и дочки»

Магазин «Сыночки и дочки» является партнером номинации «Город будущего». Конкурс «Маленький архитектор» позволяет детям Ижевска показать, на что они способны. В нашем детстве не было таких масштабных конкурсов, единственное – мы делали игрушки для ёлки к Новому году.

Мы хотим, чтобы дети всегда были умными, добивались целей, развивались. Мы хотим поддерживать их в этом стремлении и готовы помочь в этом. Победители в номинации «Город будущего» получат конструкторы. Детский магазин «Сыночки и Дочки» - это отличная возможность приобрести качественные товары по выгодным ценам. Всё необходимое для детей можно купить в одном месте. Вся предлагаемая продукция имеет сертификаты и отвечает самым высоким стандартам качества, безопасности и удобства в использовании.

Организаторы: Информационно-методический центр "Альтернатива" и Управление дошкольного образования и воспитания Администрации города Ижевска при поддержке LOVE RADIO 97,8 FM в Ижевске.

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