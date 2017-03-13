До 31 марта во всех почтовых отделениях республики проводится досрочная подписка на 2 полугодие 2017 года. Жители Удмуртии смогут выписать любые издания по ценам первого полугодия.
Оформить подписку можно:
во всех почтовых отделениях;
в режиме онлайн на сайте podpiska.pochta.ru;
с помощью мессенджера Viber.
«Удмуртская правда» при оформлении подписки в марте будет стоить:
в почтовом отделении: 82,47 руб в месяц или 494,82 руб за полугодие;
в редакции (с доставкой по Ижевску) - 75 руб в месяц или 450 руб за полугодие;
в редакции (до востребования) - 60 руб в месяц или 360 руб за полугодие.
Выписывайте нашу любимую газету не только для себя, но и для родных и близких!
Встречайте 100 летний юбилей с нами!
Фото: aur-vesti.ru
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