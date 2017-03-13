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Стартовала досрочная подписка на второе полугодие 2017 года

13 марта
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E587487f8f5708d70b5f0594be56f435 Стартовала досрочная подписка на второе полугодие 2017 года

До 31 марта во всех почтовых отделениях республики проводится досрочная подписка на 2 полугодие 2017 года. Жители Удмуртии смогут выписать любые издания по ценам первого полугодия.

Оформить подписку можно:

  • во всех почтовых отделениях;

  • в режиме онлайн на сайте podpiska.pochta.ru;

  • с помощью мессенджера Viber.

«Удмуртская правда» при оформлении подписки в марте будет стоить:

  • в почтовом отделении: 82,47 руб в месяц или 494,82 руб за полугодие;

  • в редакции (с доставкой по Ижевску) - 75 руб в месяц или 450 руб за полугодие;

  • в редакции (до востребования) - 60 руб в месяц или 360 руб за полугодие.

Выписывайте нашу любимую газету не только для себя, но и для родных и близких!

Встречайте 100 летний юбилей с нами!

Фото: aur-vesti.ru

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