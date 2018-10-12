Первые шаги в инклюзию, или о том, почему некоторые ученики возвращаются в адаптивную школу **9 октября впервые в Удмуртии прошёл региональный форум инклюзивного образования «Открытый мир». Он ...

Талантливые «Наследники». Одарённые дети Удмуртии получили премии и стипендии **Лучших учащихся и преподавателей детских школ искусств республики наградили за высокие достижения в...

Ключи от будущего. В посёлке Кез началось строительство новой школы **4 октября 2018 года можно считать историческим днём в биографии посёлка Кез. Это день начала строит...