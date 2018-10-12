Первый заместитель Руководителя Администрации Президента, наставник конкурса Сергей Кириенко призвал не сомневаться, и обязательно участвовать в конкурсе:
— Наш президент не раз говорил, что он убеждён: в нашей стране каждый человек талантлив. Задача государства — помочь этому таланту реализовать себя, создать для этого соответствующие условия, то, что называется «социальные лифты». Но за вас этот выбор не сделает никто. Конкурс не зря называется «Лидеры России», он требует лидерства, самостоятельности, ответственности. Поэтому решайтесь, принимайте участие в конкурсе, и это откроет перед вами огромные возможности. И то, что происходило с победителями и участниками конкурса в прошлом году, это доказывает.
Кириенко подробно остановился на всех нововведениях конкурса. Так, теперь в нем могут принять участие управленцы с гражданством любой страны, которые владеют русским языком на уровне, достаточном для прохождения тестов. Это позволит соотечественникам, по разным причинам, не живущим в России, проявить свои управленческие таланты и быть замеченными российскими компаниями и органами власти.
К конкурсу в этом году присоединяются 20 крупнейших отечественных корпораций, которые проявили заинтересованность в участниках проекта и стали партнерами конкурса. Конкурсанты получат доступ к лучшим внутрикорпоративным образовательным программам и возможность получить интересное кадровое предложение.
Организаторы повысили верхнюю возрастную планку участия: если раньше регистрироваться на конкурс могли только руководители не старше 50 лет, то теперь эта отметка установлена на уровне 55 лет.
В очных этапах конкурса 2018-2019 года будет больше заданий из реальной практики наставников и компаний-партнеров.
Руководитель проекта Алексей Комиссаров рассказал о ключевых условиях второго конкурса «Лидеры России»:
— В новом конкурсе этап регистрации будет проходить всего две недели, так что участникам нужно подавать заявки максимально оперативно. Регистрация началась 10 октября и закончится 24 октября. Еще три дополнительных дня мы даем на загрузку видеоинтервью. Далее, как и в первом конкурсе, пройдет дистанционный этап, очные полуфиналы и финал. Все личные кабинеты с первого конкурса сохранены - так что его участники могут просто актуализировать информацию в своем личном кабинете.
Как и в конкурсе 2017-2018 годов, каждый участник, прошедший финал, получит грант в размере миллиона рублей на выбранную им программу обучения. Каждый победитель получит наставника, некоторые будут отобраны для участия в специальной программе развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.
Напомним, конкурс «Лидеры России» - один из проектов АНО «Россия - страна возможностей», учрежденной указом Президента России Владимира Путина в мае 2018 года. В прошлом году из 199 тысяч человек, которые подали заявки на участие в конкурсе, были определены 103 победителя, показавшие наиболее высокие результаты. 70 конкурсантов получили назначения, среди них три новых заместителя министров федерального уровня и два губернатора.
Дополнительная информация о конкурсе размещена на его официальном сайте лидерыроссии.рф.
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