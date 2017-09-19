Сегодня, 19 сентября, во Всероссийской день пенсионной грамотности, Отделение ПФР по Удмуртской Республике и его территориальные органы проведут презентацию учебно-методического пособия Пенсионного фонда России «Все о будущей пенсии. Для учебы и жизни».
Как сообщает пресс-служба ведомства, книги торжественно передадут в образовательные учреждения региона.
Это специальное учебное пособие для старшеклассников и студентов переиздано уже в шестой раз. С момента первого выпуска общий тираж пособия составил 6 миллионов экземпляров.
Статистические данные, представленные в данном издании, самые актуальные и обновлены по состоянию на 1 июня 2017 года. Цель учебника – повысить грамотность молодого поколения. На его страницах рассказывается о будущей пенсии: о том, как она формируется и почему уже сейчас об этом стоит задуматься.
Фото: ПФР
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