Главная » Образование » Старшеклассники ижевской школы №97 сдали экзамен на «черный берет»

Старшеклассники ижевской школы №97 сдали экзамен на «черный берет»

14 декабря
0

Чтобы получить берет из рук спецназовца, ребятам пришлось потрудиться, показать всю свою силу и сноровку.

Kadet chernye berety (2) Старшеклассники ижевской школы №97 сдали экзамен на «черный берет»

Старшеклассники ижевской школы №97 – учащиеся 8, 9 и 10 кадетских классов - прошли испытания на право ношения черного берета.

Черный берет – это один из элементов формы кадета, однако чтобы получить берет из рук спецназовца, ребятам пришлось потрудиться, показать всю свою силу и сноровку, сообщает пресс-служба УФСИН Удмуртии.

Испытания для ребят начались с марш-броска. В полной экипировке – в бронежилетах и с автоматами - будущие правоохранители совершили десятикилометровый марш-бросок до детского лагеря «Черемушки». На подходе к лагерю школьников ждала засада, устроенная сотрудниками спецназа. Чтобы преодолеть ее, юношам и девушкам пришлось применить знания, полученные на уроках и практических занятиях: разбиться на группы, занять тактические позиции, окружить противника, захватить его и обезоружить.

Несколько минут передышки, и у кадетов новая задача: полоса препятствий. Чтобы преодолеть ее, ребятам необходимо ползти по снегу, перемахивать через заграждения, бежать, прыгать, пересекать препятствия с помощью канатов, отражать нападение вооруженного ножом «преступника», используя приемы рукопашного боя. Практика рукопашного боя пригодилась кадетам и в третьем испытании – 60-секундной схватке с преподавателями специальных дисциплин.

Сотрудник дежурной службы УФСИН России по УР Павел Волков, педагог дополнительного образования, уже 14-й год проводит для своих учеников такие испытания.

– Таким образом мы воспитываем в наших ребятах уважение к военной форме и в целом к служению Родине, ведь то, что досталось человеку своим трудом, ценится им гораздо сильнее, - объясняет преподаватель. – Кроме того, это проверка их сил и возможностей, подготовка к соревнованиям, работа над ошибками.

СПРАВКА "УП":

Кадетские классы в школе № 97 созданы с 1999 года.

Обучение кадетов ведется по принципу полного учебного дня: первая половина дня - общеобразовательные предметы, вторая - профильные предметы в системе дополнительного образования.

Кадеты занимаются и специальными дисциплинами: общевойсковой подготовкой, воздушно-десантной, на летных тренажерах, парашютной подготовкой, а также обучаются в Школе выживания.

Дополнительно в программу кадетских классов введены предметы: история Российской армии и начальная военная подготовка.

Кадетское объединение в основном состоит из школьников 10-11-х классов, но по желанию могут взять и 8-9-классников. Чтобы попасть в кадетский класс, необходимо пройти тестирование по математике, русскому языку и медицинский осмотр в спортивном диспансере.

Фото: 18.fsin.su

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

Читать также

Дети из Удмуртии отправятся на Кремлёвскую новогоднюю ёлку
21 декабря
В состав делегации вошли 44 ребенка - отличники учебы, победители республиканских, всероссийских и ме...
Глава Удмуртии на совещании с руководителями органов госвласти представил нового министра образования
5 декабря
Как научить жить счастливо
2 декабря
Педагоги Удмуртии воспитывают умных и талантливых детей вне зависимости от их физических особенност...
УдГУ ведет международную деятельность в интересах Удмуртии
25 ноября
Удмуртский государственный университет отметил 85-летие масштабной научно-практической конференцией «...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо