Старшеклассники ижевской школы №97 – учащиеся 8, 9 и 10 кадетских классов - прошли испытания на право ношения черного берета.
Черный берет – это один из элементов формы кадета, однако чтобы получить берет из рук спецназовца, ребятам пришлось потрудиться, показать всю свою силу и сноровку, сообщает пресс-служба УФСИН Удмуртии.
Испытания для ребят начались с марш-броска. В полной экипировке – в бронежилетах и с автоматами - будущие правоохранители совершили десятикилометровый марш-бросок до детского лагеря «Черемушки». На подходе к лагерю школьников ждала засада, устроенная сотрудниками спецназа. Чтобы преодолеть ее, юношам и девушкам пришлось применить знания, полученные на уроках и практических занятиях: разбиться на группы, занять тактические позиции, окружить противника, захватить его и обезоружить.
Несколько минут передышки, и у кадетов новая задача: полоса препятствий. Чтобы преодолеть ее, ребятам необходимо ползти по снегу, перемахивать через заграждения, бежать, прыгать, пересекать препятствия с помощью канатов, отражать нападение вооруженного ножом «преступника», используя приемы рукопашного боя. Практика рукопашного боя пригодилась кадетам и в третьем испытании – 60-секундной схватке с преподавателями специальных дисциплин.
Сотрудник дежурной службы УФСИН России по УР Павел Волков, педагог дополнительного образования, уже 14-й год проводит для своих учеников такие испытания.
– Таким образом мы воспитываем в наших ребятах уважение к военной форме и в целом к служению Родине, ведь то, что досталось человеку своим трудом, ценится им гораздо сильнее, - объясняет преподаватель. – Кроме того, это проверка их сил и возможностей, подготовка к соревнованиям, работа над ошибками.
СПРАВКА "УП":
Кадетские классы в школе № 97 созданы с 1999 года.
Обучение кадетов ведется по принципу полного учебного дня: первая половина дня - общеобразовательные предметы, вторая - профильные предметы в системе дополнительного образования.
Кадеты занимаются и специальными дисциплинами: общевойсковой подготовкой, воздушно-десантной, на летных тренажерах, парашютной подготовкой, а также обучаются в Школе выживания.
Дополнительно в программу кадетских классов введены предметы: история Российской армии и начальная военная подготовка.
Кадетское объединение в основном состоит из школьников 10-11-х классов, но по желанию могут взять и 8-9-классников. Чтобы попасть в кадетский класс, необходимо пройти тестирование по математике, русскому языку и медицинский осмотр в спортивном диспансере.
Фото: 18.fsin.su
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