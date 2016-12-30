Незадолго до конца года в Генеральском доме, где размещается «Музей Ижевска», произошло долгожданное событие – сотрудникам, наконец, удалось отреставрировать и запустить механизм старинных напольных часов, приобретенных для музейной коллекции два года назад.
«Музей Ижевска» уже несколько лет формирует коллекцию бытовых предметов, составлявших жизнь ижевчан с основания заводского поселка до наших дней. Старинные напольные часы оставались одним из красивейших предметов коллекции, обладавшим, к тому же, уникальной историей. Только вот их механизм молчал.
Часы привезла в Ижевск семья, эвакуированная в Ижевск во время Великой Отечественной войны. Механизм (без корпуса) часов английской фирмы конца XVIII - начала XIX вв. был фамильной реликвией. В последние годы часы хранились в коллекции известного ижевского реставратора Владимира Андреевича Михеева, который отреставрировал их для музея, восстановил дубовый корпус. Но сам механизм часов, казалось, уже необратимо поврежден. Сотрудники музея вроде бы уже смирились с мыслью, что будут экспонировать только внешний вид часов, так как ни один мастер - часовщик не брался за эту работу. Однако оказалось, что уникальные мастера в Удмуртии еще есть. Больше года часовщик - любитель из Воткинска Георгий Константинович Лебедев восстанавливал сложный механизм часов. К сожалению, бой и музыку восстановить не удалось - для этого не хватает ряда деталей, а в Ижевске нет аналогов, по которым можно было бы выточить недостающие элементы. Но главное - удалось запустить ход часов.
Теперь к музейной коллекции звуков города добавился домашний звук - уютное тиканье часов. На фоне недавно выявленных документов и фотографий семейного архива командира Василия Ивановича Новикова, возглавлявшего Ижевский завод с 1891 по 1894 гг., очевидно, что музей возвращает в Генеральский дом не только историю, но и жизнь.
Фото: vk.com
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