Мастер оружейного искусства. В музее Ижевска открылась выставка работ гравёра Юрия Блинова **Этюды, эскизы, картины, скульптуры, медали – всё это работы одного из самых известных представителе...

Стрит-арт инсталляции «Первые оружейники. Сквозь время» откроется в Ижевске **Оружейники посёлка Ижевский завод «выйдут» на улицы современного города. Сегодня, 19 сентября, сост...

Потомки Надежды Дуровой впервые приедут в Сарапул **В Сарапуле отметят 235 лет со дня рождения Надежды Дуровой. Почтят память кавалерист-девицы на VII ...