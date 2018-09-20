В собрании Сарапульского музея представлено много раритетных предметов. У каждого экспоната своя история, своя судьба и свой праздник. В 2018 году своё 225-летие празднует пряница или, проще говоря, пряничная доска. Она была изготовлена неизвестным мастером в июле 1793 года и служила предметом для изготовления печатных пряников. На пряничной доске изображен двуглавый орел и надпись, которая гласит: «…Сим медовый пряник есть дозволяется всем приходящим людям».
В честь этого события музей приготовил праздничную программу «Пряничное настроение». Гости праздника смогут отведать пряники и многие другие сладкие изделия, а также попробуют сами изготовить форму для выпечки пряников и красиво их расписать в различных техниках. А со своими сокровенными желаниями можно будет поделиться с «пряничным деревом желаний».
Кульминацией события станет подведение итогов городского конкурса детского художественного творчества «Пряничное настроение» с церемонией награждения участников и презентацией работ на одноименной выставке, которая развернётся на площадке детского музейного центра «Дача Мощевитина» (ул. Некрасова, 21Б).
В завершение праздничной программы для участников семейного клуба «Этномозайка» будет проведен розыгрыш интерьерной куклы «Маскарад».
Узнать подробности о программе праздничных мероприятий можно на сайте музея: www.museumsarapul.ru
Фото: museumsarapul.ru
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