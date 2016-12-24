В марте 1916 года вятский губернатор, коллежский советник Андрей Гаврилович Чернявский, рвал и метал. Заключенный годом ранее договор на строительство железнодорожной линии Казань – Агрыз – Ижевск – Воткинск трещал по всем швам.
Подрядчики никак не успевали уложиться в срок и сдать объекты путевого хозяйства - вокзалы, метеостанцию и дома для служащих к 14 марта, как было условлено. Магистраль удалось завершить только к декабрю. В результате сегодня жители Воткинска вынуждены праздновать вековой юбилей своей железнодорожной станции не весной, а в лютый декабрьский мороз.
В 1860-х годах в связи с активным строительством в России железных дорог стали востребованы паровозы. Сначала использовались локомотивы зарубежного производства, но в 1868 году МПС заказало Воткинскому заводу первые восемь товарно-пассажирских паровозов. Для развития производства на заводе в короткие сроки был построен сборочный цех.
В тот период ближайшая к заводу железнодорожная станция находилась в Нижнем Новгороде. Доставка локомотивов на эту станцию осуществлялась баржами по рекам Вотка и Кама. Первые два паровоза Воткинского завода были доставлены в Нижний Новгород осенью 1869 года. Они успешно прошли испытания на Московско-Курской дороге.
При высоком качестве себестоимость воткинских паровозов была самой низкой в России. В 1871 году завод получил от МПС заказ на 16 товарных локомотивов системы прямого расширения пара, а в 1874 году – на выпуск в течение десяти лет еще ста таких паровозов для юго-западных дорог и для запаса. В 1883 году завод произвел и для восточных дорог 45 товарных паровозов.
Ветка от Казани до Воткинска, который тогда входил в Вятскую губернию, соединила город, где было развернуто производство паровозов, со всей железнодорожной сетью страны. Но ее необходимость для властей Российской империи стала бесспорной только во время строительства так называемой Казанбургской дороги из Казани в Екатеринбург.
Если локомотивы еще можно было хоть как-то отправлять к месту назначения речным транспортом, то фермы для железнодорожных мостов не взяла бы на борт ни одна баржа. 10 мая 1915 года Воткинский завод заключил договор на изготовление всех мостов Казанбургской дороги: 48 ферм длиной от 4 до 73 сажен общим весом около 187,5 тысячи пудов (это 3 тысячи тонн) почти на 800 тысяч рублей. Для их доставки необходимо было построить отдельную ветку Ижевск – Воткинск. Но из-за срыва сроков регулярное движение поездов к станции Воткинск началось только в январе 1917 года.
На протяжении многих лет эта станция является узловой в товарно-промышленном грузопотоке Удмуртии и всего уральского региона. Неудивительно, что торжества в честь ее столетия прошли с размахом. В юбилейных мероприятиях приняли участие руководители Горьковской железной дороги, работники и ветераны станции. На здании вокзала они открыли памятную доску. Затем в местном дворце культуры лучшим работникам Ижевского региона ГЖД вручили награды. Завершился праздник большим концертом.
В центре внимания гостей и организаторов праздника оказалась председатель совета ветеранов железнодорожной станции Воткинск Нина Соломенникова. Еще бы! Ведь она проработала здесь ровно 50 лет, ровно половину существования самого вокзала. Начинала дежурной по станции, затем стала начальником. Она еще застала времена, когда все работы здесь выполнялись вручную. Говорит, что теперь все значительно изменилось в лучшую сторону.
Сегодня станция Воткинск по объему работы относится к четвертому классу. Она работает в пригородном пассажирском сообщении и грузовом сообщении, выполняя все качественные и количественные показатели.
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