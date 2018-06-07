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Стань частью Команды Удмуртии!

6 июня
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Продолжается приём заявок на первый открытый конкурс управленцев «Команда Удмуртии», который стартовал 21 мая.

Img 20180606 wa0000 Стань частью Команды Удмуртии!

Как прокомментировал Глава Удмуртии Александр Бречалов, конкурс «Команда Удмуртии» призван помочь выявить активных, эффективных людей, из которых будет сформирован кадровый резерв.

Конкурс проходит в три этапа: с 21 мая по 15 июня – заочный тур (приём заявок и отбор комиссией 100 полуфиналистов); 29-30 июня – очный полуфинал, в рамках которого кандидаты пройдут обучающие и оценочные сессии. В финал отправятся 50 участников; с 1 июля по 15 августа – финалисты приступят к решению реальных задач, а затем представят результаты своей работы. 25 августа будут объявлены имена 30 победителей конкурса.

Хочешь развивать регион, готов решать интересные и сложные задачи?

Мы ждем тебя! Подать заявку для участия в конкурсе можно на сайте udmurtia.team до 15 июня.

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