Как прокомментировал Глава Удмуртии Александр Бречалов, конкурс «Команда Удмуртии» призван помочь выявить активных, эффективных людей, из которых будет сформирован кадровый резерв.
Конкурс проходит в три этапа: с 21 мая по 15 июня – заочный тур (приём заявок и отбор комиссией 100 полуфиналистов); 29-30 июня – очный полуфинал, в рамках которого кандидаты пройдут обучающие и оценочные сессии. В финал отправятся 50 участников; с 1 июля по 15 августа – финалисты приступят к решению реальных задач, а затем представят результаты своей работы. 25 августа будут объявлены имена 30 победителей конкурса.
Хочешь развивать регион, готов решать интересные и сложные задачи?
Мы ждем тебя! Подать заявку для участия в конкурсе можно на сайте udmurtia.team до 15 июня.
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