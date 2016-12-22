Глава АвтоВАЗа Николя Мор назвал ориентировочную стоимость внедорожной версии универсала Lada Vesta.
«Как я сказал, первой моделью, которая будет запущена в конце следующего года, будет Lada Vesta Cross в кузове универсал, и этот автомобиль будет стоить как раз чуть-чуть больше 800 000 рублей", - сообщил Мор изданию «Колеса.ру».
Ожидается, что старт производства Lada Vesta SW Cross будет осуществлён в июле 2017 года. Выпуск модели наладят на мощностях Lada Ижевск. Моторная гамма Vesta SW с большой долей вероятности окажется аналогичной гамме седана, в которую входят бензиновые моторы 1.6 и 1.8 литра мощностью 106 и 122 л.с.
Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ в следующем году собирается произвести 3 791 «обычных» универсалов, еще почти столько же - 3 738 машин - будет выпущено в модификации Cross, передает «Российская газета».
В настоящее время седан Vesta входит в пятерку лидеров российского рынка, занимая четвертое место среди всех продаваемых моделей (впереди только Hyundai Solaris, Kia Rio и Lada Granta).
Фото: kolesa.ru
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