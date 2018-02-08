В сквере Победы у Вечного огня в минувшую субботу собрались представители республиканских военно-патриотических организаций, ветеранских, молодёжных и профсоюзных объединений, волонтёры. Звучали песни военных лет, на экранах демонстрировался фильм «Сталинград».
Сталинградская битва шла на площади 100 тысяч квадратных километров. С обеих сторон в боях участвовало 2 миллиона человек, до 2 тысяч танков, более 2 тысяч самолётов, до 26 тысяч орудий. В городе было сожжено и разрушено девяносто восемь процентов зданий. Бои шли не то, что за каждую улицу — за каждое здание. Двести дней и ночей на Сталинградской земле шли тяжёлые, кровопролитные бои. Отступать было некуда: «за Волгой для нас земли нет», говорили солдаты.
У пламени Вечного огня участники митинга вспоминали земляков, участвовавших в Сталинградской битве. В разгроме немецко-фашистских захватчиков на Волге приняли участие несколько тысяч воинов из Удмуртии. В непосредственном пленении генерал-фельдмаршала Паулюса с его 23 генералами участвовали два воина из Ижевска - сержанты Логовцов и Попов. Имена 8 наших земляков высечены в зале Воинской славы на Мамаевом кургане.
В 2015-м году в Удмуртии проживало более 50 участников Сталинградской битвы. Сегодня их осталось шестеро: Беляев Павел Павлович, Божедомов Сергей Андреевич, Герасимов Василий Гаврилович, Пермяков Михаил Евдокимович, Радыгина Валентина Григорьевна, Суслов Герман Иванович.
Ижевск подключился и к акции «Случайный вальс», которая прошла в 60 регионах страны. Танцующие вальс на площади перед Вечным огнём пары, словно воссоздавали встречу боевого офицера, лётчика Василия Васильева и девушки по имени Зина, случившуюся сразу по окончании Сталинградских сражений. Эта встреча вдохновила композитора Михаила Фрадкина, который написал мелодию любимого всеми «Случайного вальса», ставшего символом мечтаний, оборванных войной… Говорят участники митинга
Снежана Караваева, член Всероссийского общественного движения «Волонтёры победы»
— Мы гордимся нашими ветеранами. Мы каждый раз участвуем в патриотических акциях и помогаем провести такие мероприятия, как «Георгиевская ленточка» и Бессмертный полк. Сы с гордостью встречаемся с нашими любимыми ветеранами. Вчера побывали у ветерана Сталинградской битвы Германа Ивановича Суслова. Он нам рассказал о своей жизни и как ему было тяжело на войне. Он рассказал про лютые морозы, про то, что им приходилось рубить хлеб топором… Мы гордимся нашими ветеранами, мы гордимся историей нашей страны, мы гордимся сегодняшними достижениями России.
Александра Яковлевна Липина представляет Ассоциацию жертв политических репрессий:
— Мы пришли помянуть павших. Мой дядя Александр Иванович Нефедьев воевал под Сталинградом, вернулся с войны весь израненный, прожил недолго. Рассказывал, как они первые из «Катюши» стреляли. Выстрелим - и бежим посмотреть, как там после выстрела, что осталось. Рассказывал, что даже металл плавился.
Василий Николаевич Арефьев, фрезеровщик 6 разряда «Ижевского мотозавода Аксион-холдинг»:
— История войны — это моя история. У меня ушли на фронт и не вернулись два деда. Они погибли, защищая нашу Родину. Я тоже служил в армии и сейчас являюсь лейтенантом запаса. 37 лет работаю на оборонном предприятии «Аксион». Наше предприятие в годы войны выпустило 22 тысячи пулемётов Максим. И сейчас наш «Аксион» делает всё, чтобы оборона нашей страны была крепкой.
В южной столице Удмуртии прошёл митинг, посвящённый 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 3 февраля на площади у Дворца культуры радиозавода было многолюдно. Здесь прошёл митинг, приуроченный памятной дате. Многие горожане, несмотря на прохладную погоду, пришли вместе с детьми. Активное участие в мероприятии приняли коллективы производственных предприятий города, общественные организации, учащиеся общеобразовательных учреждений, кадеты.
– В эти дни по всей стране проходят мероприятия, которые направлены на то, чтобы мы помнили о великих победах, которые перевернули ход истории, – отметил Александр Ессен, глава города Сарапула. – Сталинградская битва – это одна из самых кровопролитных битв. Она перевернула ход Второй Мировой войны. Её цена – более полутора миллионов жизней наших соотечественников. И именно эта затяжная битва привела к тому, чтобы гитлеровская Германия начала отступать. Наши сограждане, земляки-сарапульцы своим мужеством также внесли вклад в эту победу. Более 20 наших граждан были удостоены медали за освобождение Сталинграда. В мирное время эти люди внесли большой вклад в развитие экономики российского государства. Двое из защитников Сталинграда удостоены высокого звания – Почетный гражданин г. Сарапула. С одним из них мне посчастливилось быть лично знакомым и долго общаться. Это Иван Фёдорович Шадрин. Сегодня мы все своим трудом делаем так, чтобы наша страна окрепла и становилась более обороноспособной. Каждый на своем месте делает всё возможное, чтобы мы развивались и чтобы подобных случаев впредь не случалось. Дорогие друзья! Я хочу поздравить вас с этим большим событием в жизни нашего государства и пожелать, прежде всего, мирного неба над головой, здоровья и благополучия!
После минуты молчания и выступления творческих коллективов города участники митинга направились на площадь почётного захоронения, где возложили цветы к мемориалу и отдали дань уважения всем солдатам, не вернувшимся с войны, всем кто погиб в боях и не дожил до сегодняшнего дня.
По материалам пресс-службы Администрации г. Сарапула.
В Москве
Свыше 250 тысяч представителей «Единой России» по всей стране приняли участие в патриотических акциях, митингах и концертах по всей стране.
В Москве представители ЦИК партии «Единая Россия» и московского регионального отделения Партии собрались на митинге-концерте «Россия в моём сердце!» на Васильевском спуске. В Удмуртии однопартийцы также отметили юбилей Сталинградской битвы. Во время торжественной церемонии цветы к Вечному огню у Монумента боевой и трудовой славы возложили Секретарь Регионального отделения «Единой России» Владимир Невоструев, заместитель Секретаря, спикер Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов, заместитель Секретаря по проектной деятельности, председатель ижевской думы Олег Гарин, представители общественных и патриотических организаций, жители столицы Удмуртии.
" Свыше 250 тысяч партийцев по всей стране сегодня вышли на улицы и центральные площади своих городов, чтобы отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны, тем, кто стоял за Сталинград, а в дальнейшем гнал фашистов до самого Берлина. Псков, Кемерово, Киров, Сахалин, Камчатка, Москва и многие другие регионы присоединились к патриотической акции «Россия в моём сердце!». Антироссийские санкции, информационная война, а теперь ещё и стремление наших так называемых партнёров запретить российской сборной участвовать в Олимпиаде – это очередная попытка давления на нашу страну с целью пошатнуть уверенность в себе. Но это подход слабых, поэтому мы обязательно победим! Спасибо всем, кто собственным примером сегодня заявил, что вместе мы – сила, которая справится с любыми вызовами», - заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.
Гордимся!
Подвиг Романа Филипова
В тот день, когда россияне вспоминали героические бои советских солдат 1942-1943 годов, совершил свой подвиг пилот штурмовика Су-25 Роман Филипов. 3 февраля в сирийской провинции Идлиб пущеная боевиками ракета попала в двигатель самолёта. Филипов, сообщив командованию об атаке, пытался держать горящий самолет в воздухе, но потом принял решение покинуть кабину. По сообщениям Минобороны, «приземлившись после катапультирования в районе населённого пункта Телль-Дебес, подконтрольном террористам, майор Роман Филипов до последних минут жизни вёл неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков». Когда Филипова окружили, он со словами «Это вам за пацанов» подорвал гранату и погиб. Как и герои Великой Отечественной войны, лётчик предпочел смерть плену.
Посмертно Роману Филипову присвоено звание Героя России.
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