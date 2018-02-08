Александр Бречалов и Султан Хамзаев договорились о сотрудничестве В понедельник в Ижевске с рабочим визитом находился руководитель федерального проекта "Трезвая Россия...

В Ижевске обновился парк спецтехники для содержания улично-дорожной сети При поддержке Правительства Удмуртской Республики парк дорожной техники муниципального унитарного пре...

Жители Удмуртии перешли на онлайн-общение 5 февраля 2018 года. За прошлый год жители Удмуртии загрузили из интернета объём информации, сопостав...