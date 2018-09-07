Старт юбилейных мероприятий начнётся в Глазове 4 ноября 2019 года с театрального шоу «#Удмуртия объединяет!». В этот же день начнут снимать народный фильм «Я люблю Удмуртию».
В список ключевых мероприятий войдут:
– республиканский проект «ДаУР!» (с удм. – век). В рамках проекта будет отобрано 100 лиц, 100 мест и 100 событий, которые за 100 лет сделали историю Удмуртии. Проект будет запущен 4 ноября 2019 года и завершится 4 ноября 2020 года. В течение года мероприятия проекта пройдут во всех городах и районах Удмуртской Республики;
– выставка достижений «Ледовое ЭКСПО Удмуртии»;
– мобильные выставки в городских пространствах «Архивы республики»;
– интерактивная общественная акция «Родники Удмуртии: малые истории столетнего пути»;
– дни Удмуртии в субъектах РФ;
– строительство Центра удмуртской культуры;
– культурные и спортивные мероприятия, в число которых войдут международный фестиваль циркового искусства, фестиваль «На родине П.И. Чайковского», фестиваль национальных театров, «Бурановский фестиваль», Всеудмуртский съезд, соревнования по плаванию и стрельбе, др. мероприятия. Итоговую афишу сформируют к 1 июля 2019 года.
Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что к 2020 году в Ижевске точно должен появиться Центр удмуртской культуры. Он призвал начать работы заранее, чтобы успеть к юбилейному году. Он также подчеркнул, что 100–летие государственности – это, прежде всего, люди и события. «Необходимо уделить пристальное внимание людям, кто создавал, внёс свой вклад. Качественный контент надо сделать для разных возрастных групп, который будет удобен для восприятия. И не только про тех, кто известен всей стране, но и в районах, городах, никого не забыть», – сказал Александр Бречалов.
Все мероприятия будут выделены в проекты. Сейчас республиканские власти работают над привлечением финансирования.
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