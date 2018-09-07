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Стали известны основные мероприятия празднования 100–летия государственности Удмуртии

7 сентября
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В 100–летие государственности Удмуртии снимут народный фильм, откроют Центр удмуртской культуры и расскажут о республике в других регионах России. План мероприятий по празднованию этой даты обсудили на заседании рабочей группы в четверг, 7 сентября. Подробности заседания сообщила пресс–служба главы и правительства УР.

9159a46662803b40b81a43d2b840a5b9 Стали известны основные мероприятия празднования 100–летия государственности Удмуртии

Старт юбилейных мероприятий начнётся в Глазове 4 ноября 2019 года с театрального шоу «#Удмуртия объединяет!». В этот же день начнут снимать народный фильм «Я люблю Удмуртию».

В список ключевых мероприятий войдут:

– республиканский проект «ДаУР!» (с удм. – век). В рамках проекта будет отобрано 100 лиц, 100 мест и 100 событий, которые за 100 лет сделали историю Удмуртии. Проект будет запущен 4 ноября 2019 года и завершится 4 ноября 2020 года. В течение года мероприятия проекта пройдут во всех городах и районах Удмуртской Республики;

– выставка достижений «Ледовое ЭКСПО Удмуртии»;

– мобильные выставки в городских пространствах «Архивы республики»;

– интерактивная общественная акция «Родники Удмуртии: малые истории столетнего пути»;

– дни Удмуртии в субъектах РФ;

– строительство Центра удмуртской культуры;

– культурные и спортивные мероприятия, в число которых войдут международный фестиваль циркового искусства, фестиваль «На родине П.И. Чайковского», фестиваль национальных театров, «Бурановский фестиваль», Всеудмуртский съезд, соревнования по плаванию и стрельбе, др. мероприятия. Итоговую афишу сформируют к 1 июля 2019 года.

Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что к 2020 году в Ижевске точно должен появиться Центр удмуртской культуры. Он призвал начать работы заранее, чтобы успеть к юбилейному году. Он также подчеркнул, что 100–летие государственности – это, прежде всего, люди и события. «Необходимо уделить пристальное внимание людям, кто создавал, внёс свой вклад. Качественный контент надо сделать для разных возрастных групп, который будет удобен для восприятия. И не только про тех, кто известен всей стране, но и в районах, городах, никого не забыть», – сказал Александр Бречалов.

Все мероприятия будут выделены в проекты. Сейчас республиканские власти работают над привлечением финансирования.

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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