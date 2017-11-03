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Стадион «БЛАГОДАР» в ижевской школе построили за счет инвесторов

2 ноября
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Сегодня состоялось торжественное открытие современного спортивного стадиона в школе № 28. Бюджет проекта составил более 14 млн рублей.

0 mediagal 84473 1 Стадион «БЛАГОДАР» в ижевской школе построили за счет инвесторов

Стадион в ижевской школе № 28 построили инвесторы на благотворительных началах. Предприниматель Сергей Кудров и его супруга, партнеры и коллеги произвели полное обновление спортивной площадки. Бюджет проекта составил более 14 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

На территории школы появилось футбольное поле с искусственным покрытием и беговая дорожка. По периметру футбольного поля установлено ограждение выстой 5 метров. Газон поля размером 90х60 метров имеет международную сертификацию, компания-производитель газона аккредитована FIFA.

«В этом году это уже четвертый стадион, который мы открываем в ижевских школах. Первые три – по федеральной программе за счёт бюджетных средств, этот объект – за счёт средств инвесторов, - рассказал глава Ижевска Юрий Тюрин. – Это отличный пример социально ориентированного предпринимательства, когда бизнес вкладывается в развитие детского спорта».

Отметим, что в школе № 28 функционируют футбольные классы, работают спортивные секции по баскетболу, волейболу, легкой атлетике, каратэ, футболу, хоккею.

Стадион будет использоваться для проведения уроков физического воспитания, тренировок и соревнований профессиональных и любительских команд республиканского и всероссийского уровней.

Фото: izh.ru

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