Главная » Здоровье » Сроки – короче, процедура - проще

Сроки – короче, процедура - проще

14 июня
0

В России изменился порядок проведения медико-социальной экспертизы для установления инвалидности.

Doctor 563428 960 720 Сроки – короче, процедура - проще

Постановлением Правительства от 16 мая 2019 года № 607 в Правила признания лица инвалидом внесены изменения, позволяющие сократить сроки и упростить процедуру освидетельствования граждан для установления инвалидности.

– Ранее гражданину после посещения медицинского учреждения приходилось лично в письменной форме подавать заявление о проведении медико-социальной экспертизы в бюро МСЭ, прикладывать направление и медицинские документы и ждать, когда его пригласят на комиссию, – комментирует руководитель — главный эксперт по медико-социальной экспертизе по Удмуртской Республике Екатерина Мухаметгалеева. – Теперь направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ) передаётся медицинской организацией в бюро МСЭ без участия инвалида, на бумажном носителе, в перспективе получение в электронном виде. Дополнительного заявления в данном случае писать не нужно. Гражданин приходит один раз на саму процедуру освидетельствования, за исключением случаев, когда требуются дополнительные обследования.

Самостоятельно с заявлением гражданин обращается в бюро МСЭ в следующих случаях: получение дубликата справки об установлении инвалидности при её утрате; получение новой справки при изменении фамилии, имени или отчества; получение опознавательного знака «Инвалид» на автомобиль; определение причины смерти инвалида или пострадавшего в результате несчастного случая на производстве; при необходимости внесения исправлений в ИПРА в связи с изменениями персональных, антропометрических данных; включения в ИПРА ребёнка-инвалида рекомендаций о товарах и услугах за счёт материнского (семейного) капитала, а также в том случае если медицинская организация отказала гражданину в оформлении направления на МСЭ.

Кроме того, люди с ограниченными возможностями смогут получать копии актов медико-социальной экспертизы и протоколов проведения МСЭ, а также подавать заявления на обжалование решений первичных и главных бюро МСЭ через Единый портал государственных и муниципальных услуг, но данная норма вступит в законную силу 1 октября 2019 года.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Screenshot 6 Администратор сайта Все материалы этого автора

Читать также

Доброе слово. «Положите под баян подушечку»
14 июня
– посоветовал доктор. Через месяц после операции я уже играла! ...
Новое качество врачебной помощи
14 июня
**В открывшемся после капитального ремонта гастроэнтерологическом отделении 1-й РКБ соблюдены все сов...
На острие иглы
11 июня
В Удмуртии по-прежнему актуальной остаётся проблема наркомании среди подростков ...
Развиваться, играя
7 июня
**В Республиканском реабилитационном центре «Адели» помогают малышам стать более самостоятельными и с...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо