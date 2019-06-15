Доброе слово. «Положите под баян подушечку» – посоветовал доктор. Через месяц после операции я уже играла! ...

Новое качество врачебной помощи **В открывшемся после капитального ремонта гастроэнтерологическом отделении 1-й РКБ соблюдены все сов...

На острие иглы В Удмуртии по-прежнему актуальной остаётся проблема наркомании среди подростков ...