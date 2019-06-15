Постановлением Правительства от 16 мая 2019 года № 607 в Правила признания лица инвалидом внесены изменения, позволяющие сократить сроки и упростить процедуру освидетельствования граждан для установления инвалидности.
– Ранее гражданину после посещения медицинского учреждения приходилось лично в письменной форме подавать заявление о проведении медико-социальной экспертизы в бюро МСЭ, прикладывать направление и медицинские документы и ждать, когда его пригласят на комиссию, – комментирует руководитель — главный эксперт по медико-социальной экспертизе по Удмуртской Республике Екатерина Мухаметгалеева. – Теперь направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ) передаётся медицинской организацией в бюро МСЭ без участия инвалида, на бумажном носителе, в перспективе получение в электронном виде. Дополнительного заявления в данном случае писать не нужно. Гражданин приходит один раз на саму процедуру освидетельствования, за исключением случаев, когда требуются дополнительные обследования.
Самостоятельно с заявлением гражданин обращается в бюро МСЭ в следующих случаях: получение дубликата справки об установлении инвалидности при её утрате; получение новой справки при изменении фамилии, имени или отчества; получение опознавательного знака «Инвалид» на автомобиль; определение причины смерти инвалида или пострадавшего в результате несчастного случая на производстве; при необходимости внесения исправлений в ИПРА в связи с изменениями персональных, антропометрических данных; включения в ИПРА ребёнка-инвалида рекомендаций о товарах и услугах за счёт материнского (семейного) капитала, а также в том случае если медицинская организация отказала гражданину в оформлении направления на МСЭ.
Кроме того, люди с ограниченными возможностями смогут получать копии актов медико-социальной экспертизы и протоколов проведения МСЭ, а также подавать заявления на обжалование решений первичных и главных бюро МСЭ через Единый портал государственных и муниципальных услуг, но данная норма вступит в законную силу 1 октября 2019 года.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.