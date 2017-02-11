На внеочередной сессии Государственного Совета Удмуртской Республики одним из основных вопросов стало внесение изменений в республиканский бюджет текущего года.
Именно этот вопрос и определил внеочередной характер сессии. Все дело в том, что когда в прошлом году принимался республиканский закон «О бюджете Удмуртской Республики на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов», не был известен объем средств, которые Удмуртия получит из федерального бюджета. Когда цифры стали известны, потребовалось срочно вносить изменения в республиканский бюджет, для того чтобы обеспечить софинансирование. А поскольку о внесенных изменениях требовалось отчитаться перед Москвой до 15 февраля, а по некоторым статьям и до 10 февраля, Минфину Удмуртии и комиссиям Государственного Совета пришлось серьезно и оперативно поработать. Последней проект закона о внесении изменений в бюджет, как обычно, рассмотрела головная комиссия по бюджету, налогам и финансам.
Как сообщил министр финансов Удмуртии Станислав Евдокимов, безвозмездные поступления из федерального бюджета увеличиваются на 142 338,2 тысячи рублей. В том числе, например, увеличиваются субсидии на поддержку малого предпринимательства на 63 772,2 тысячи рублей, на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек на 31 233,0 тысячу рублей и на 96 377,5 тысяч рублей увеличиваются безвозмездные поступления на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья.
При этом, увеличив субсидии на содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса на 110 237,9 тысячи рублей, федеральный бюджет уменьшил субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве на 109 314,1 тысячи рублей и на 49 968,3 тысячи - несвязанную поддержку растениеводства.
Кроме этого, в бюджет вносятся изменения, связанные с увеличением прогнозных показателей поступления в бюджет акцизов на крепкий алкоголь, на 215 миллионов рублей. Все эти цифры необходимо отразить в законе о республиканском бюджете.
Депутатам пришлось изменить расходы республиканского бюджета с целью обеспечить софинансирование конкретных программ.
Так, например, расходы на поддержку малого предпринимательства пришлось увеличить на 13 373,8 тысячи рублей, чтобы объем регионального финансирования соответствовал необходимому уровню. На 3,2 миллиона увеличивается доля расходов республиканского бюджета на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек.
Поскольку были уточнены федеральные средства на реализацию нового приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», который начинает работать с этого года и будет реализовываться до 2022 года, в бюджете республики Министерству энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики увеличены ассигнования на общую сумму 43 426,3 тысячи рублей, за счет средств, предусмотренных Законом о бюджете на предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований.
Здесь, по мнению Станислава Евдокимова, положительно, что, помимо финансирования благоустройства придворовых территорий на сумму 40 899,7 тысячи рублей, предполагается и благоустройство мест массового отдыха населения, то есть парков на сумму 2 526,6 тысячи рублей.
Как пояснил министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртии Иван Маринин, до республики довели сумму в 273 миллиона рублей, которую она получит на реализацию этого проекта. Республиканский бюджет потратит на него 122 миллиона рублей. Таким образом, общий объем финансирования составит более 395 миллионов.
– Первоначально мы планировали перераспределить данные средства по количеству многоквартирных домов, - уточнил Иван Маринин, - так как в названии данного проекта говорится о городской среде. Но при такой ситуации страдают сельские территории. Поэтому было принято решение, что более справедливым будет распределение этих средств по количеству населения.
Предполагается, что собственники будут софинансировать реализацию данного проекта. Пока планируется, что доля средств собственников будет составлять 10 процентов.
Причем правилами предусматривается, что данная сумма может быть внесена не только собственниками жилья, но и собственниками, например, магазинов, которые находятся на первых этажах многоквартирных домов. Как отметил Иван Маринин, на собраниях собственники уже заявляют, что готовы платить за благоустройство своих дворов.
Для обеспечения софинансирования мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных учреждениях дополнительно выделяется 129 597,2 тысячи рублей. Речь в данном случае идет о строительстве школы в Можге. Республика получит на эти цели 362 миллиона рублей. Школу планируется ввести в строй к 1 сентября 2017 года.
Еще часть изменений касается исполнения законодательства о дорожном фонде. Предлагается увеличить бюджетные ассигнования дорожного фонда Удмуртской Республики в объеме остатка бюджетных ассигнований, откорректированного с учетом фактически поступивших доходов, в сумме 653 027,9 тысячи рублей. Из них 360 – это недофинансированные ассигнования прошлого года, остальное - 276 848,4 тысячи рублей - предусмотрено на реализацию инвестиционного проекта по строительству моста через реку Кама и реку Буй.
В ИТОГЕ
С учетом принятых поправок к проекту закона о бюджете его основные показатели на 2017 год прогнозируются в следующих размерах: общий объем доходов – 61 миллиард 339 миллионов 268,1 тысяч рублей, расходов - 65 миллиардов 519 миллионов 658,7 тысяч рублей. Размер дефицита не изменится и составит 4 миллиарда 180 миллионов 390,6 тысяч рублей Также без изменений останутся параметры бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов.
Фото: udmgossovet.ru
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