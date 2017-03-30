Взносы пустят в рост
Деньги, собранные на капитальный ремонт многоквартирных домов на счете регионального оператора, теперь можно положить на депозит в банке и получать прибыль. Такое решение в начале марта принял Попечительский совет Фонда капитального ремонта УР.
Как пояснил и.о. директора Фонда капитального ремонта УР Алексей Горбунов, вопрос возможности хранения денег жителей в банке поднимался экспертами и профессиональным сообществом давно. Ведь эти средства копятся годами, и если они будут лежать мертвым грузом, их съест инфляция. Хранение денег на банковском счету в этом смысле гарантирует сохранность средств жильцов.
– Летом прошлого года правительство РФ утвердило правила размещения временно свободных средств фондов капремонта на банковских депозитах. Поправки к Жилищному кодексу предусматривают такую возможность при условии, что полученные доходы будут использоваться только на капремонт. Некоторые регионы этим правом уже воспользовались, – подчеркнул Алексей Горбунов.
Согласно утвержденным правилам размещать на депозиты свободные деньги можно не более чем на полгода. Под временно свободными пони- маются остатки средств прошлого года, которые не должны быть направлены на финансирование ремонта в ближайший год. Размещать можно и средства, поступающие в 2017 году, если их не планируется использовать в ближайший квартал, но уже на срок не более трех месяцев. Предельную сумму для размещения на депозиты должен ежегодно определять орган управления регионального оператора, то есть Попечительский совет ФКР. В постановлении также подчеркивается, что такое размещение не должно приводить к «возникновению дефицита средств, необходимых для расчета за выполненные работы по капремонту».
– Предельный размер временно свободных средств, находящихся на счете фонда, на 2017 год составляет, по нашему расчету, 396 млн. рублей, – подчеркнул Алексей Горбунов. – При расчете были учтены суммы неиспользованного остатка на счетах до 1 января 2017 года в размере 224 млн. рублей, а также средства, поступившие на счета регионального оператора в 2017 году, использование которых не планируется в течение предстоящего квартала, в размере 172 млн. рублей.
Предполагается, что примерный размер процентной ставки размещения на депозитах будет составлять 9-11% годовых. По самым скромным подсчетам прибыль составит около 3 млн. рублей ежемесячно.
– Идеально было бы, если бы у нас был один «общий котел», один расчетный счет, тогда бы сумма процентов была максимальной, – отметил Горбунов. – Но у нас 30 расчетных счетов для каждого муниципального образования.
Попечительский совет идею одобрил и разрешил Фонду капитального ремонта Удмуртии размещать свободные средства собственников на депозитах на срок не более трех месяцев, то есть на период, когда работы выполняются подрядными организациями, но оплата за них еще не производилась.
Правда, тут возникает вопрос: а если банк разорится или лишится лицензии, что тогда? Деньги пропадут?
По словам Алексея Горбунова, полностью исключить вероятность таких событий нельзя, но правилами предусмотрены требования к банкам, где можно будет разместить средства населения. Их уставной капитал должен быть больше 20 миллиардов рублей. Далеко не каждая кредитная организация может похвастаться такими суммами, так что деньги будут вкладываться только в самые надежные и устойчивые банки. По данным ЦБ, сейчас таких кредитных учреждений в стране около 50, среди них Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ 24 и т.д.
Фото: sold-out.ru
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