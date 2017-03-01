Регоператор в Удмуртии намерен размещать свободные средства Фонда капремонта на депозитах в банках. Проценты будут зачисляться в «общий котел» на капитальный ремонт многоквартирных домов, сообщается на официальном сайте Фонда.
В 2017 году НУО «Фонд капитального ремонта в УР» впервые начнет размещать средства, собранные на счете регоператора в виде взносов, на депозите в банках. Такое решение было принято 27 февраля на заседании Высшего коллегиального органа Фонда. Право размещения временно свободных средств регоператора в кредитных организациях закреплено в ст. 179 Жилищного кодекса РФ. При этом банки должны пройти конкурсный отбор.
Максимальный размер средств, которые в течение года могут быть размещены на депозите банка, определяется с учетом выплат подрядчикам и перечислений средств на спецсчета МКД, собственники помещений в которых в 2016 году приняли решение уйти из «общего котла».
Эту инициативу регоператора в начале марта рассмотрит Попечительский совет Фонда.
За размещение на депозите средств Фонд капремонта будут начисляться дополнительные проценты, которые, согласно Жилищного кодекса, будут направлены на капитальный ремонт многоквартирных домов.
Фото: primrep.ru
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