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Средства Фонда капремонта разместят на депозитах в банках

1 марта
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585861f9731e6 Средства Фонда капремонта разместят на депозитах в банках

Регоператор в Удмуртии намерен размещать свободные средства Фонда капремонта на депозитах в банках. Проценты будут зачисляться в «общий котел» на капитальный ремонт многоквартирных домов, сообщается на официальном сайте Фонда.

В 2017 году НУО «Фонд капитального ремонта в УР» впервые начнет размещать средства, собранные на счете регоператора в виде взносов, на депозите в банках. Такое решение было принято 27 февраля на заседании Высшего коллегиального органа Фонда. Право размещения временно свободных средств регоператора в кредитных организациях закреплено в ст. 179 Жилищного кодекса РФ. При этом банки должны пройти конкурсный отбор.

Максимальный размер средств, которые в течение года могут быть размещены на депозите банка, определяется с учетом выплат подрядчикам и перечислений средств на спецсчета МКД, собственники помещений в которых в 2016 году приняли решение уйти из «общего котла».

Эту инициативу регоператора в начале марта рассмотрит Попечительский совет Фонда.

За размещение на депозите средств Фонд капремонта будут начисляться дополнительные проценты, которые, согласно Жилищного кодекса, будут направлены на капитальный ремонт многоквартирных домов.

Фото: primrep.ru

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