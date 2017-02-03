В 2017 году индексация пенсий по уровню инфляции предыдущего года восстановлена. С 1 февраля все виды страховых пенсий (пенсия по старости, по потере кормильца, по инвалидности) будут проиндексированы на 5,4%, то есть на размер инфляции 2016 года. Прибавку получат 31,4 миллиона человек, заявил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» по законопроектной деятельности, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.
«Ранее мы прогнозировали, что уровень инфляции будет выше, и соответственно заложили в бюджете на текущий год больше средств на повышение пенсий, чем требуется для их индексации по уровню реальной инфляции. За счет оставшихся средств в апреле будет произведена вторая индексация пенсий», - цитирует парламентария пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».
«В итоге пенсии должны вырасти на 5,8%, средняя пенсия в 2017 году составит 13 620 рублей. По оценкам экспертов, реальный размер пенсий увеличится приблизительно на 2,1%», - отметил первый замруководителя фракции.
1 февраля также будут увеличены все социальные выплаты в России.
«Это касается пособий инвалидам, выплат ветеранам войн, единовременных пособий при рождении детей, ежемесячных пособий по уходу за ребенком до полутора лет, единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности», - пояснил Исаев.
Депутат отметил, что «раньше индексация этих выплат проводилась в разное время, сейчас мы проводим ее одномоментно».
«Что касается материнского капитала, нам удалось продлить действие данной программы до 2020 года. При этом размер маткапитала в 2017 году меняться не будет, он сохранится на уровне 453 тысяч рублей», - сказал он.
«Партия «Единая Россия» последовательно выполняет свои обещания, данные избирателям. Мы увеличиваем пенсии, мы рассчитываем добиться роста покупательной способности населения уже в 2017 году. Также мы оказываем поддержку семьям с детьми, а это, в свою очередь, способствует сохранению тренда роста рождаемости, о важности которого говорили президент РФ Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев», - подчеркнул Исаев.
Фото: udmurt.er.ru
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