Один из больших кабинетов (на четыре окна) застелили борцовским ковром. Также на некоторую высоту мягкими матами укрыты стены. Начали заниматься самбо младшеклассники. Сейчас занятия по самбо ведут два специалиста, через некоторое время к ним прибавятся другие учителя. И у всех кадетов появится возможность освоить этот вид борьбы.
На открытии зала школьников поздравили руководитель Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики Сергей Смирнов и глава города Ижевска Юрий Тюрин. В актовом зале был соблюден торжественный военный церемониал. Затем свое растущее мастерство показали ижевские самбисты, которых тренирует Роман Горшенин. Их сменили на сцене юные самбисты-катеды. Под руководством тренера Григора Манасеряна они показали полноценную соревновательную разминку.
Сергей Смирнов имеет за плечами спортивное борцовское прошлое. В том числе небольшой период занимался и самбо. Поэтому он придал значение тому, что в этом проекте младшеклассники выступают не в борцовских самбовках, а в футболках и шортах. Главная задача проекта – не самбистов готовить, а воспитывать молодых людей, способных постоять за себя, защитить слабого и быть готовым к службе в армии. Директор школы Надежда Горяйнова тоже отметила, что занятия включают в себя много гимнастических упражнений.
– Это пилотный проект. Ваша школа заслужила этот подарок своими достижениями на кадетских соревнованиях. Теперь вы оказались на передовой и в освоении самбо. Из других школ за вами будут внимательно наблюдать, оценивать – чего вы добились в первые месяцы занятий самбо. Мы приложим усилия, чтобы залы для занятий самбо появились и в других школах республики, - сказал Сергей Смирнов.
Кадеты Ижевска в сентябре успешно выступили в Перми на всероссийском фестивале «Виват, кадет!». Кроме своих наград привезли с собой и торжественно вручили Юрию Тюрину благодарственное письмо от пермских организаторов за поддержку кадетского движения. Гости в свою очередь поздравили и вручили памятный подарок Роману Кучаеву. Он был признан самым сильным кадетом на форуме в Перми.
Добавим еще, что в кадетскую школу (она находится на улице Буммашевской) может поступить любой мальчик и любая девочка, если они подходят по требованиям к здоровью. Занятия самбо – бесплатные, что по нынешним временам немаловажно.
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