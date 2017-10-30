Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко посетит Удмуртию Он проведет в республике два дня - 7 и 8 ноября...

Одолели равных по силам Со счетом 26:25 гандболистки ижевского «Университета» одержали победу в Майкопе над командой «АГУ-Ады...