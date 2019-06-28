– Сколько собственников должно проголосовать, чтобы наделить совет дома полномочиями для принятия решения о текущем ремонте общего имущества многоквартирного дома?
Нина Савельева, г. Ижевск.
– Федеральный закон № 435-ФЗ «О внесении изменений в статью 46 Жилищного кодекса Российской Федерации» корректирует соотношение количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме, необходимых для принятия общим собранием решения о наделении совета многоквартирного дома полномочиями на принятие решений о текущем ремонте общего имущества. Требуемое количество голосов снижается с «не менее двух третей голосов от общего количества собственников помещений в многоквартирном доме» до «более чем пятидесяти процентов голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме».
– По каким правилам лесные участки предоставляются в безвозмездное пользование?
Владимир Игнатьев, Завьяловский район.
– С 1 июня 2019 года изменился порядок предоставления лесных участков в безвозмездное пользование. Федеральный закон установил, что договор безвозмездного пользования лесным участком заключается на срок от 1 года до 5 лет, без проведения торгов на основании заявления заинтересованного лица, в случае отсутствия сведений о заявителе в реестре недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателе лесных насаждений. Типовой договор безвозмездного пользования лесным участком, предусматривающий осуществление мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти для каждого вида использования лесов.
– Правда ли, что теперь служба занятости должна сопровождать инвалидов при трудоустройстве?
Снежана Павлова, г. Можга.
– Да, с 1 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон № 476-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации». Он регламентирует вопросы сопровождения инвалидов при содействии их занятости. Под сопровождением инвалида понимается не только оказание индивидуальной помощи при его трудоустройстве, но и создание условий для трудовой деятельности и ускорения его профессиональной адаптации на рабочем месте, а также формирование пути его передвижения до места работы и обратно и по территории работодателя. Решение о содержании и сроках сопровождения инвалида принимает орган службы занятости на основании заявления инвалида. При этом учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида, об имеющихся у него ограничениях жизнедеятельности, а также о показанных или противопоказанных видах трудовой деятельности.
– Как защищаются жилищные права собственников жилых помещений, если дом признали аварийным, и он подлежит сносу?
Виталий Корепанов, п. Балезино.
– Имеются разные случаи правового регулирования. Если жилое помещение находится в собственности гражданина, то должна применяться процедура, предусмотренная ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Из положений статьи 32 ЖК РФ и разъяснений, содержащихся в пунктах 20, 22 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 02.07.2009 г. № 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации», следует, что у собственника, проживающего в доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, жилое помещение может быть изъято путём выкупа. Органы местного самоуправления предварительно должны направить собственникам жилых помещений требования о сносе аварийного дома либо его реконструкции. Если собственники жилых помещений не выполнили требование о его сносе или реконструкции, органы местного самоуправления принимают решение об изъятии земельного участка, на котором расположен аварийный дом, и каждого жилого помещения, находящегося в нём.
При этом в силу частей 1 и 3 статьи 35 Конституции Российской Федерации право частной собственности охраняется законом, никто не может быть лишён своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения. Поэтому принудительное переселение гражданина из жилого помещения, признанного аварийным, которое находится в его собственности, без предварительного и полноценного возмещения недопустимо.
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