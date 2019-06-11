– Какая ответственность грозит за передачу заведомо ложных сведений о терактах или угрозах их совершения?
Владимир Васильев, г. Сарапул.
– В системе преступлений против общественной безопасности такое деяние, как «заведомо ложное сообщение об акте терроризма, о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий», является одним из наиболее тяжких.
В результате подобных действий причиняется серьёзный материальный ущерб гражданам и государству, так как по ложному вызову незамедлительно выезжают сотрудники правоохранительных органов, противопожарной службы, скорой медицинской помощи, срываются графики работы различных учреждений и предприятий. В связи с такими сообщениями выезд «тревожных» групп, а также эвакуация граждан должны проводиться обязательно. Правоохранительные органы по всем поступившим подобного рода угрозам проводят проверки, принимают неотложные меры по поиску взрывных устройств и недопущению возможных негативных последствий. То есть все силы и средства вынужденно отвлекаются для предотвращения мнимой угрозы в ущерб решению задач по обеспечению общественной безопасности.
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма – уголовно наказуемое деяние. Ответственность за совершение этого преступления наступает с 14 лет. Санкция ч. 1 ст. 207 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок от 1 года до 2 лет, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо арестом на срок от 3 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет.
Санкция ч. 2 ст. 207 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от 18 месяцев до 3 лет либо лишением свободы на срок до 5 лет.
Кроме того, на основании судебного решения подлежат возмещению все затраты и весь ущерб, причинённый таким сообщением. Если преступление совершил несовершеннолетний, то ущерб должны возместить его родители или законные представители.
– Сколько собственников должно проголосовать, чтобы наделить совет дома полномочиями для принятия решения о текущем ремонте общего имущества многоквартирного дома?
Нина Савельева, г. Ижевск.
– Федеральный закон № 435-ФЗ «О внесении изменений в статью 46 Жилищного кодекса Российской Федерации» корректирует соотношение количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме, необходимых для принятия общим собранием решения о наделении совета многоквартирного дома полномочиями на принятие решений о текущем ремонте общего имущества. Требуемое количество голосов снижается с «не менее двух третей голосов от общего количества собственников помещений в многоквартирном доме» до «более чем пятидесяти процентов голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме».
– В каких случаях проводятся внеплановые проверки и закупки?
Виталий Калинин, с. Кез.
– Правительство Российской Федерации утвердило правила организации и проведения контрольной закупки при осуществлении отдельных видов государственного контроля (надзора). С 1 декабря 2018 закупка проводится, если нельзя другим способом оценить соблюдение обязательных требований при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг. В иных случаях организуется проверка. В случае если это предусмотрено положением о соответствующем виде контроля (надзора), то необходимость закупки может определяться с помощью индикаторов риска нарушения обязательных требований (параметры, соответствие которым или отклонение от которых само по себе не является доказательством нарушения обязательных требований, но свидетельствует о высокой вероятности такого нарушения. – Прим. ред.).
Также правительство установило особенности и порядок проведения закупки. После закупки (кроме дистанционной) сотрудник органа контроля (надзора) предъявляет удостоверение, приказ о проведении закупки и передаёт проверяемой стороне копию такого приказа. Об ознакомлении с приказом либо отказе от ознакомления делается запись в акте о закупке. По общему правилу приобретённые товары, результаты работы или услуги передаются проверяемой стороне с возвратом денежных средств органу контроля (надзора). В случае выявления нарушений юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем должностное лицо органа государственного контроля (надзора) может организовать внеплановую выездную проверку, а также принять меры к привлечению виновного лица к административной ответственности.
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