Главная » Общество » Спроси прокурора. Как защитить свои права?

Спроси прокурора. Как защитить свои права?

11 июня
0

Рубрику ведёт заместитель прокурора Первомайского района Ижевска Булат Каримов. Задать вопрос можно по телефону (3412) 68-68-57, по электронной почте: tytinann@gmail.com, а также на сайте www.udmpravda.ru.

Rian 5662309.hr pic905 895x505 80005 Спроси прокурора. Как защитить свои права?

– Какая ответственность грозит за передачу заведомо ложных сведений о терактах или угрозах их совершения?

Владимир Васильев, г. Сарапул.

– В системе преступлений против общественной безопасности такое деяние, как «заведомо ложное сообщение об акте терроризма, о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий», является одним из наиболее тяжких.

В результате подобных действий причиняется серьёзный материальный ущерб гражданам и государству, так как по ложному вызову незамедлительно выезжают сотрудники правоохранительных органов, противопожарной службы, скорой медицинской помощи, срываются графики работы различных учреждений и предприятий. В связи с такими сообщениями выезд «тревожных» групп, а также эвакуация граждан должны проводиться обязательно. Правоохранительные органы по всем поступившим подобного рода угрозам проводят проверки, принимают неотложные меры по поиску взрывных устройств и недопущению возможных негативных последствий. То есть все силы и средства вынужденно отвлекаются для предотвращения мнимой угрозы в ущерб решению задач по обеспечению общественной безопасности.

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма – уголовно наказуемое деяние. Ответственность за совершение этого преступления наступает с 14 лет. Санкция ч. 1 ст. 207 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок от 1 года до 2 лет, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо арестом на срок от 3 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет.

Санкция ч. 2 ст. 207 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от 18 месяцев до 3 лет либо лишением свободы на срок до 5 лет.

Кроме того, на основании судебного решения подлежат возмещению все затраты и весь ущерб, причинённый таким сообщением. Если преступление совершил несовершеннолетний, то ущерб должны возместить его родители или законные представители.

– Сколько собственников должно проголосовать, чтобы наделить совет дома полномочиями для принятия решения о текущем ремонте общего имущества многоквартирного дома?

Нина Савельева, г. Ижевск.

– Федеральный закон № 435-ФЗ «О внесении изменений в статью 46 Жилищного кодекса Российской Федерации» корректирует соотношение количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме, необходимых для принятия общим собранием решения о наделении совета многоквартирного дома полномочиями на принятие решений о текущем ремонте общего имущества. Требуемое количество голосов снижается с «не менее двух третей голосов от общего количества собственников помещений в многоквартирном доме» до «более чем пятидесяти процентов голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме».

– В каких случаях проводятся внеплановые проверки и закупки?

Виталий Калинин, с. Кез.

– Правительство Российской Федерации утвердило правила организации и проведения контрольной закупки при осуществлении отдельных видов государственного контроля (надзора). С 1 декабря 2018 закупка проводится, если нельзя другим способом оценить соблюдение обязательных требований при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг. В иных случаях организуется проверка. В случае если это предусмотрено положением о соответствующем виде контроля (надзора), то необходимость закупки может определяться с помощью индикаторов риска нарушения обязательных требований (параметры, соответствие которым или отклонение от которых само по себе не является доказательством нарушения обязательных требований, но свидетельствует о высокой вероятности такого нарушения. – Прим. ред.).

Также правительство установило особенности и порядок проведения закупки. После закупки (кроме дистанционной) сотрудник органа контроля (надзора) предъявляет удостоверение, приказ о проведении закупки и передаёт проверяемой стороне копию такого приказа. Об ознакомлении с приказом либо отказе от ознакомления делается запись в акте о закупке. По общему правилу приобретённые товары, результаты работы или услуги передаются проверяемой стороне с возвратом денежных средств органу контроля (надзора). В случае выявления нарушений юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем должностное лицо органа государственного контроля (надзора) может организовать внеплановую выездную проверку, а также принять меры к привлечению виновного лица к административной ответственности.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Screenshot 6 Администратор сайта Все материалы этого автора

Читать также

МегаФон запустил быстрый интернет в отдаленных поселениях Удмуртии
11 июня
Инженеры МегаФона запустили новые телеком-объекты в Малопургинском и Шарканском районах....
С Днем России поздравил жителей республики председатель Госсовета Удмуртии А. Прасолов
11 июня
Уважаемые жители Удмуртской Республики!...
Александр Бречалов поздравил жителей Удмуртии с Днем России
11 июня
Уважаемые жители Удмуртской Республики! Поздравляю с Днём России!...
Со среды в Удмуртии похолодает
10 июня
Днем в среду ожидается всего +19, +24 градусов по Цельсию....

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо