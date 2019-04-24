– Нужно ли платить госпошлину за удостоверение сделок по продаже недвижимости в аварийном доме?
Марина Ожмегова, Сарапульский район.
– Федеральным законом № 359-ФЗ внесены изменения в часть вторую статьи 333.38 Налогового кодекса Российской Федерации. Физических лиц освободили от уплаты государственной пошлины за удостоверение сделок по продаже недвижимости в аварийном доме, которые подлежат обязательному нотариальному удостоверению. Указанные сделки – это сделки по отчуждению долей в праве общей долевой собственности на недвижимость и по отчуждению недвижимости, которая принадлежит несовершеннолетнему или ограниченно дееспособному гражданину. Ранее государственную пошлину не платили только несовершеннолетние и ограниченно недееспособные граждане, которым такие жилые помещения принадлежали на праве собственности, а также лица, которые одновременно владели с ними этими помещениями на праве долевой собственности. Изменения распространяют льготу на всех физических лиц, которые обладают недвижимым имуществом в аварийном и подлежащем сносу доме, а также на все виды сделок по отчуждению имущества. Они вступили в законную силу 11 октября 2018 года.
– Каким образом изменились правила въезда в Россию для тех, кто заподозрен в экстремизме и терроризме?
Иван Костылев, г. Воткинск.
– Федеральным законом от 11.10.2018 г. № 365-ФЗ внесены изменения в ст. 26 Федерального закона от 15.08.1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Эти изменения предусматривают в качестве дополнительного основания для возможного отказа во въезде в Российскую Федерацию иностранному гражданину или лицу без гражданства. В первую очередь, если иностранный гражданин или лицо без гражданства участвует в деятельности организации, включённой в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Во въезде или выезде будет отказано и в том случае, если межведомственный координационный орган, противодействующий финансированию терроризма, принял решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества этого иностранного гражданина или лица без гражданства или если в законную силу вступило решение суда о приостановлении операций по банковским счетам и других операций с денежными средствами или иным имуществом этого иностранного гражданина или лица без гражданства – до отмены соответствующего решения.
– Несколько лет назад убрали бетонный забор, отделяющий наш двор от хозяйственно-промышленных зданий по улице Зимней. Теперь промышленная зона никак не отделена от жилой. В здании по адресу Зимняя, 2г открылось учреждение «Ижевские социальные услуги». Посетители этого учреждения курят прямо на крыльце, к тому же от них часто остаётся мусор. Не обходится без бранных слов и ругани. Всё это видят и слышат наши дети. Ко всему прочему во дворе оставляют машины те, кто приезжает в эту клинику. Шумно и грязно стало из-за грузовиков, приезжающих на хозяйственно-промышленные объекты. Мы высаживаем деревья, чтобы хоть как-то отгородиться от этого места, хотели установить знак, запрещающий въезд транспорта во двор, но разрешения получить не удалось. Обращения и письма к чиновникам результата не дают. Как нам решить эту проблему?
Валентина Майшева, г. Ижевск.
– Для ответа на вопрос о законности размещения медицинского центра в границах жилой застройки необходимо установить вид осуществляемой центром деятельности, наличие медицинского стационара, порядок утилизации медицинских отходов и т.д., в связи с чем в случае наличия сведений о нарушении учреждением нормативных требований, заявитель может обратиться в Росздравнадзор или Роспотребнадзор.
В части доводов о неправомерных действиях посетителей учреждения, разъясняю, что за нарушение общественного порядка предусмотрена административная ответственность по ст. 20.1 КоАП РФ, за нарушение «тишины» после 23 часов предусмотрена ответственность по ст. 5 Закона УР от 13.10.2011 г. № 57-РЗ «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений». Таким образом, при указанных обстоятельствах заявитель вправе обратиться в ОП № 3 УМВД России по г. Ижевску.
В части доводов о беспрепятственном пребывании посетителей медицинского центра на дворовой территории многоквартирного дома (МКД) разъясняю, что в силу требований ст. 44 ЖК РФ вопрос распоряжения общим имуществом МКД, в том числе земельным участком, относится к исключительной компетенции общего собрания собственников помещений указанного дома. Таким образом, вы вправе инициировать проведение общего собрания по вопросу установки забора по периметру территории вашего дома.
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