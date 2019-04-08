– Живу в частном секторе, в доме установлены газовая плита, газовая водоколонка и котёл. За газ плачу исправно. Но кроме этого ещё приходится платить за газоотведение – в платёжке есть отдельная строка. Слышал, что начисление платы незаконно. Так ли это?
Амир Ахметвалеев, г. Ижевск.
– Перечень жилищно-коммунальных услуг определен ч. 4 ст. 154 ЖК РФ и включает в себя плату за холодную и горячую воду, электрическую и тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твёрдое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод, обращение с твёрдыми коммунальными отходами. Этот перечень является закрытым и не подлежит расширенному толкованию. Таким образом, газоотведение не является жилищно-коммунальной услугой, и начисление платы за него в платёжном извещении за ЖКУ не допустимо.
– В 2015 году внучка обманным путем переписала на себя мою квартиру (вместо одних документов попросила подписать другие). Я уже два раза судилась, но оба раза проиграла. Можно ли вернуть право собственности на квартиру, есть ли смысл обращаться в суд, или за давностью лет уже не стоит?
Римма Степанова, г. Ижевск.
– В данном случае в действиях внучки заявительницы могут усматриваться признаки уголовно наказуемого деяния – мошенничества. При изложенных обстоятельствах целесообразно обратиться в органы полиции с заявлением о преступлении. Уполномоченные должностные лица проведут процессуальную проверку, срок которой может составить от 3 до 30 суток. По её результатам должно быть возбуждено уголовное дело или вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. О принятом решении должен быть уведомлен заявитель. В случае несогласия с принятым решением заявитель может обжаловать его в прокуратуре или в суде. При наличии оснований в ходе уголовного судопроизводства утраченное право на жилое помещение может быть восстановлено.
Вместе с тем заявительница вправе обратиться с соответствующим заявлением в суд общей юрисдикции. По общему правилу в соответствии со ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. Исходя из предоставленных данных, срок исковой давности истёк. Вместе с тем при наличии соответствующих оснований он может быть продлён.
Например, в исключительных случаях суд может признать уважительной причину пропуска срока исковой давности по обстоятельствам, связанным с личностью истца – физического лица (тяжёлая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.), если последним заявлено такое ходатайство и им представлены необходимые доказательства.
– Куда направляются деньги, конфискованные у коррупционеров и взяточников?
Татьяна Широбокова, Завьяловский район.
– Эти деньги направляются в Пенсионный фонд Российской Федерации. Федеральный закон № 351-ФЗ внёс изменения в статьи 46 и 146 Бюджетного кодекса в части расширения перечня доходов бюджета Пенсионного фонда России. С 1 января 2019 года в перечень доходов, зачисляемых в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 146 Бюджетного кодекса в бюджет Пенсионного фонда, включён новый источник - конфискованные денежные средства, полученные в результате совершения коррупционных правонарушений, а также денежные средства от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений.
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