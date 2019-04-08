В Удмуртии определили подрядчиков по ремонту республиканских дорог В этом году на эти работы будут выделено около 1,5 млрд рублей. ...

Здорово в парках **Сергей Буторин, генеральный директор АО «Летний сад им. М. Горького» делится планами на новый сезон...

В Удмуртии впервые состоялся форум Республиканского Совета отцов **Для участия в нем 5 апреля в Ижевск прибыли делегации отцов из городов и районов Удмуртии - активис...