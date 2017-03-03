Вновь заставил говорить о себе Международный Восточно-Европейский университет (МВЕУ). На бывших площадях клуба развлечений «Авиатор» (а потом «Куба») оборудован спортивный зал для борьбы.
Это стало возможным благодаря деятельности мастера спорта международного класса Алима Гаданова. Он открыл в Ижевске свою школу дзюдо. Алим Гаданов – чемпион России, чемпион Европы, призер многих международных соревнований, участник Олимпийских игр 2008 года.
– Я искренно рад, что нашу инициативу поддержали. Это шаг в развитии детского и студенческого дзюдо. Из этого зала со временем выйдет хотя бы один олимпийский чемпион, чемпионы мира и Европы. Будем стремиться к тому, чтобы все, кто здесь занимается, были порядочными людьми, - сказал Гаданов на торжественном открытии спортзала.
Алим Гаданов провел мастеркласс со спарринг-партнерами. В том числе уговорил выйти на ковер министра внутренних дел по Удмуртии генерал-майора Александра Первухина. Два приема министру удались (он в прошлом занимался спортивной борьбой и сейчас поддерживает форму).
Александр Первухин подчеркнул, что борцы всю работу по переоборудованию зала выполнили самостоятельно. Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Игорь Краснов присоединился к поздравлениям и пожелал юным спортсменам: «Задача каждого ученика – превзойти своего учителя».
Международные успехи в восточных единоборствах у МВЕУ и прежде были. Их достигали в ушу воспитанники Владимира Лазаренко. Так что юным дзюдоистам есть с кем соревноваться не только на ковре, но и в заочном сравнении результатов.
Александр ЗАВОДИН
Фото: tambov-sport.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.