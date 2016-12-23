Спортсмены прибыли и продолжают прибывать в столицу Удмуртии на соревнования «Ижевская винтовка». Беспокойство организаторов вызывает только погода. Возможно, снова придется лавировать во времени начала гонок, если температура будет держаться около 20 градусов.
Тем временем мы продолжали следить за международными стартами. И прежде всего, за этапом Кубка мира в Чехии. Антон Бабиков занял третье место на этапе Кубка мира в масс-старте, уступив победителю 9,4 секунды. Победил вновь Мартен Фуркад (Франция), а вторым финишировал Симон Шемп (Германия).
Больше всех порадовала Татьяна Акимова, наконец-то представительница сборной России заняла первое место в спринтерской гонке на Кубке мира. Можно считать приемлемым и ее третье место в гонке преследования. Если сравнивать Татьяну Акимову и Антона Бабикова по прежним выступлениям на «Ижевской винтовке», то Акимова была среди победительниц, а вот Бабикову здесь индивидуально отличиться не удавалось.
В спринтерской гонке и затем в гонке преследования вторые места за Мартеном Фуркадом занял Антон Шипулин. Да, Шипулин уже в качестве члена сборной России и на «Ижевской винтовке» становился победителем. Мы рады призовым местам российских спортсменов на Кубке мира, но вспоминается невеселый для нас анекдот: «Биатлонисты сборной команды бегут резвее и стреляют в декабре точнее, если им угрожает командировка в мороз на «Ижевскую винтовку».
Наверное, тренеры сборной России дадут кому-то дополнительные дни отдыха, но мы надеемся, что часть сборников все же посоревнуются с менее известными российскими биатлонистами на ижевской трассе.
Напоминаем, что эстафета на «Ижевской винтовке» начнется 21 декабря. Биатлонный комплекс имени генерала Демидова готов к очередным традиционным соревнованиям.
Фото: gorodfm.net
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