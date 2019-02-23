Бассейн соответствует стандартам Международной федерации плавания FINA: длина 25 метров, ширина 16 метров (6 дорожек), высота потолка 12 метров, оснащён системой климат—контроля воздуха. Кроме этого, в спортивном комплексе имеются тренировочные и тренажёрные залы, кафе и раздевалки. Заниматься спортом здесь смогут 2500 человек.
Как отметил первый заместитель Председателя Правительства Удмуртии Александр Свинин, спортивный комплекс смогут посещать учащиеся и воспитанники школ и детских дошкольных учреждений Завьяловского района и Ленинского района города Ижевска.
Министр по физической культуре, спорту и молодёжной политике Удмуртии Наталья Гольцова характеризовала объект как «достойный пример социально ориентированного бизнеса». Общий объём частных инвестиций в проекте составил более 200 млн. рублей. Как рассказала Наталья Гольцова, руководство спорткомплекса заинтересовано в развитии плавания в республике и поэтому будет тесно сотрудничать с федерацией плавания Удмуртии.
Справка.
В день открытия на территории комплекса прошли Республиканские открытые соревнования среди спортсменов, ветеранов и любителей, в которых приняли участие более 70 человек. Среди них мастера спорта Рамиля Нигматуллина, Роман Уланов, Вадим Шалаев и чемпионка России среди ветеранов 70—летняя Нина Александрова.
Фото Андрея ПОЗДЕЕВА
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