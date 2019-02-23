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Спорткомплекс «Заря» в Пирогово принял первых посетителей.

18 февраля
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В деревне Пирогово Завьяловского района появился новый спортивный комплекс «Заря» с 25—метровым плавательным бассейном. Как сообщила пресс—служба Главы и Правительства Удмуртии, объект построен в рамках государственно—частного партнёрства.

Nik 2106 %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be %d0%9f%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d0%b5%d0%b2%d0%b0 %d0%90 Спорткомплекс «Заря» в Пирогово принял первых посетителей.

Бассейн соответствует стандартам Международной федерации плавания FINA: длина 25 метров, ширина 16 метров (6 дорожек), высота потолка 12 метров, оснащён системой климат—контроля воздуха. Кроме этого, в спортивном комплексе имеются тренировочные и тренажёрные залы, кафе и раздевалки. Заниматься спортом здесь смогут 2500 человек.

Как отметил первый заместитель Председателя Правительства Удмуртии Александр Свинин, спортивный комплекс смогут посещать учащиеся и воспитанники школ и детских дошкольных учреждений Завьяловского района и Ленинского района города Ижевска.

Министр по физической культуре, спорту и молодёжной политике Удмуртии Наталья Гольцова характеризовала объект как «достойный пример социально ориентированного бизнеса». Общий объём частных инвестиций в проекте составил более 200 млн. рублей. Как рассказала Наталья Гольцова, руководство спорткомплекса заинтересовано в развитии плавания в республике и поэтому будет тесно сотрудничать с федерацией плавания Удмуртии.

Справка.

В день открытия на территории комплекса прошли Республиканские открытые соревнования среди спортсменов, ветеранов и любителей, в которых приняли участие более 70 человек. Среди них мастера спорта Рамиля Нигматуллина, Роман Уланов, Вадим Шалаев и чемпионка России среди ветеранов 70—летняя Нина Александрова.

Фото Андрея ПОЗДЕЕВА

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