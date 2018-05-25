Команда из Удмуртии в окружном спортивно-туристическом лагере «Туриада-2018» заняла золотую середину Команда из Удмуртии в окружном спортивно-туристическом лагере «Туриада-2018» заняла золотую середину....

Традиция. Многодневка неподвластна возрасту В 67-й раз по дорогам Удмуртии пройдёт многодневная велогонка, носящая имя газеты «Удмуртская правда»...

В Доме Правительства чествовали победителей и призеров Чемпионата Удмуртии по волейболу среди мужских и женских команд В Чемпионате 2018 года участвовало 52 мужских и 30 женских волейбольных команд, которые приняли участ...