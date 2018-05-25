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Спортивный комплекс мирового уровня появится в Ижевске. Глава Удмуртии подпишет соглашение о намерениях строительства нового спортивного комплекса с Александром Поповым

24 мая
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24 мая Глава Удмуртии Александр Бречалов и сооснователь Группы компаний «Академия Александра Попова», четырёхкратный олимпийский чемпион, кандидат в президенты Олимпийского комитета России Александр Попов подпишут соглашение о сотрудничестве между ГК «Академия Александра Попова» и Правительством Удмуртской Республики.

Main Спортивный комплекс мирового уровня появится в Ижевске. Глава Удмуртии подпишет соглашение о намерениях строительства нового спортивного комплекса с Александром Поповым

Одним из результатов подписания соглашения станет намерение участия «Академии Александра Попова» в конкурсе на реализацию совместного проекта по строительству нового спортивного комплекса в Ижевске.

– Мы договорились о создании специальной проектной компании, куда войдёт «Корпорация Развития Удмуртии», – прокомментировал Александр Бречалов. – Проектная компания примет участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения и не только сможет завершить строительство спортивного комплекса на площадке 50–метрового бассейна, но и возьмёт на себя обязательство по его эксплуатации с компенсацией расходов за счёт коммерческой деятельности, а не за бюджетный счёт. Спортивный комплекс станет одной из визитных карточек республики. Он позволит решить сразу несколько важных задач. Например, привлечь население к здоровому образу жизни через популяризацию различных видов спорта и организовать более 50 рабочих мест.

По словам Александра Попова, комплекс в Удмуртии станет пилотным проектом. В планах компании строительство подобных комплексов по всей России.

– Мы предполагаем реализовать формат многофункционального спортивного комплекса мирового уровня для занятий спортом всей семьёй по программам легендарных российских чемпионов, – подчеркнул он. – Мы уже начали практиковать формат общения олимпийцев с юными спортсменами. 10 лет мы проводим всероссийские детские соревнования по плаванию «Кубок Александра Попова». В рамках турнира проходят мастер–классы и открытые тренировки с олимпийскими чемпионами. Такие встречи – лучшая мотивация для детей. Стоит отметить, что в рамках конкурса мы предложим не только создать комплекс за счёт привлечения внешнего финансирования, но и взять его управление на весь срок концессионного соглашения.

По предварительному проекту общая площадь спорткомплекса составит 9 тысяч квадратных метров с ежедневной пропускной способностью 1,5 тысячи человек. В его инфраструктуру войдут спортивные залы, бассейны, тренажёрный зал, кафе и развлекательный детский комплекс.

Справка «УП»

Компания «Академия Александра Попова» – эксклюзивный представитель итальянского производителя бассейнов Myrtha Pools – самой совершенной технологией в сегменте производства плавательных бассейнов, официального партнёра Международной федерации плавания FINA. Данные технологии будут применены в строительстве бассейна в Ижевске.

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Автор статьи

Наталья ВАСНЕЦОВА Наталья ВАСНЕЦОВА Все материалы этого автора

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