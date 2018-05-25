Одним из результатов подписания соглашения станет намерение участия «Академии Александра Попова» в конкурсе на реализацию совместного проекта по строительству нового спортивного комплекса в Ижевске.
– Мы договорились о создании специальной проектной компании, куда войдёт «Корпорация Развития Удмуртии», – прокомментировал Александр Бречалов. – Проектная компания примет участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения и не только сможет завершить строительство спортивного комплекса на площадке 50–метрового бассейна, но и возьмёт на себя обязательство по его эксплуатации с компенсацией расходов за счёт коммерческой деятельности, а не за бюджетный счёт. Спортивный комплекс станет одной из визитных карточек республики. Он позволит решить сразу несколько важных задач. Например, привлечь население к здоровому образу жизни через популяризацию различных видов спорта и организовать более 50 рабочих мест.
По словам Александра Попова, комплекс в Удмуртии станет пилотным проектом. В планах компании строительство подобных комплексов по всей России.
– Мы предполагаем реализовать формат многофункционального спортивного комплекса мирового уровня для занятий спортом всей семьёй по программам легендарных российских чемпионов, – подчеркнул он. – Мы уже начали практиковать формат общения олимпийцев с юными спортсменами. 10 лет мы проводим всероссийские детские соревнования по плаванию «Кубок Александра Попова». В рамках турнира проходят мастер–классы и открытые тренировки с олимпийскими чемпионами. Такие встречи – лучшая мотивация для детей. Стоит отметить, что в рамках конкурса мы предложим не только создать комплекс за счёт привлечения внешнего финансирования, но и взять его управление на весь срок концессионного соглашения.
По предварительному проекту общая площадь спорткомплекса составит 9 тысяч квадратных метров с ежедневной пропускной способностью 1,5 тысячи человек. В его инфраструктуру войдут спортивные залы, бассейны, тренажёрный зал, кафе и развлекательный детский комплекс.
Справка «УП»
Компания «Академия Александра Попова» – эксклюзивный представитель итальянского производителя бассейнов Myrtha Pools – самой совершенной технологией в сегменте производства плавательных бассейнов, официального партнёра Международной федерации плавания FINA. Данные технологии будут применены в строительстве бассейна в Ижевске.
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