2017 год для спортсменов-нефтяников особенный – все их победы и рекорды будут посвящены значимому событию – 50-летию со дня основания предприятия.
В течение юбилейного года в спартакиаде примут участие 12 команд – представители структурных подразделений «Удмуртнефти» и ее дочерних обществ, они выступят в 12 видах спорта. Более тысячи работников померяются силами в соревнованиях по мини-футболу, волейболу, баскетболу, шахматам, лыжным гонкам, конькобежному спорту, легкой атлетике, настольному теннису, гиревому спорту и перетягиванию каната. 240 комплектов наград найдут своих героев.
На старт! Спартакиада!
Прямо с порога ледового дворца участники и гости спартакиады попадали в атмосферу всеобщего праздника – творческие номера фигуристов и показательное выступление мастеров по конькобежному спорту Дмитрия Архангельского и Владимира Мальцева, лазерное шоу с кадрами из производственной и спортивной жизни нефтяников и горячие виражи от представителей Федерации конькобежного спорта УР. Громкими аплодисментами арена встречала хоккейную дружину «Удмуртнефти», в круге почета с флагами ее сопровождали спортсмены Федерации хоккея г. Ижевска.
На параде открытия участников приветствовали министр по физической культуре, спорту и молодежной политике УР Игорь Краснов, генеральный директор ОАО «Удмуртнефть» Андрей Топал, председатель профсоюза «Удмуртнефти» Василий Кайсин и заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам Галия Горохова.
– Спартакиадное движение – это основа физической культуры в нашей стране. Именно здесь многие делают свои первые шаги, а впоследствии добиваются высоких результатов. Я очень рад, что на празднике огромное количество детей, личный пример очень важен, он дает стимул будущим поколениям, – отметил министр по физической культуре, спорту и молодежной политике УР Игорь Краснов.
– Труд нефтяников – тяжелый труд, в нашей профессии работают только сильные духом люди. Быть сильными нам помогает спорт. Мы поощряем стремление работников вести здоровый образ жизни. Спорт делает из нас дружную команду единомышленников, в которой каждый может реализовать себя, – подчеркнул генеральный директор ОАО «Удмуртнефть» Андрей Топал.
Ледовые виражи
Старт спартакиаде дали соревнования по конькобежному спорту. В 2017 юбилейном году участие в соревнованиях приняли 57 спортсменов, из них 15 женщин. Всего проведено четыре женских и десять мужских забегов по 500 метров. В каждой команде двое мужчин и одна женщина. По результатам женских стартов лучшее время у Ксении Бельтюковой (ООО «Удмуртэнергонефть»). У мужчин самым быстрым стал капитан хоккейной команды Иван Вологжанин (ООО «Механик»). Победители соревнований будут включены в состав сборной «Удмуртнефти» для участия в VII Зимней спартакиаде НК «Роснефть».
Открытие спартакиады - 2017 стало не только корпоративным, но и семейным праздником, многие пришли на церемонию вместе с детьми. После окончания соревнований все желающие смогли покататься на коньках.
Дина ИСМАГИЛОВА
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