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Спортивные классы могут появиться в одной из школ Глазова

13 февраля
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647ba8cc64ad413b9db1d96cf4fb82d5 Спортивные классы могут появиться в одной из школ Глазова

В глазовской школе № 17 могут появиться спортивные классы. С инициативой открыть специализированные классы вышли тренеры ДЮСШ и руководство 17-й школы, пишет городская газета «Красное знамя».

– Первое собрание с родителями, Администрацией города и детскими тренерами спортивной школы мы провели в минувший вторник, — говорит директор школы № 17 Нина Вершинина. — В частности, планируем уже с сентября открыть два спортивных класса — первый и шестой. В шестом будут заниматься спортсмены из ДЮСШ, а в первом — хоккеисты.

Если первый класс откроют, то юных хоккеистов ждет необычный распорядок дня. Каждое утро будет начинаться с тренировки на льду, и только в десять часов будут приступать к учебе, после которой их снова ждет дневная тренировка. Далее ребята отправятся в группу продленного дня, где займутся домашним заданием.

На встрече с родителями директор хоккейного клуба «Прогресс» Кирилл Гоголев подчеркнул: «Спортивные классы — необходимость современного спорта, в них могут одновременно обучаться дети. Не только занимающиеся хоккеем, но и другими спортивными дисциплинами».

Фото: 74hobby.ru

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Метки: спортивные классы Глазов Удмуртия

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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