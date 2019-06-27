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Спортивная ходьба. Земляки в чемпионах

24 июня
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Наш земляк Сергей Широбоков стал чемпионом России в спортивной ходьбе на дистанции 20 километров. Этот старт был 15 июня в Чебоксарах.

Чемпионом России на дистанции 50 километров там же стал Сергей Шарыпов. Это ещё более весомое достижение. Хорошо, что оба спортсмена не сломались, получив тяжёлый психологический удар в прошлом сезоне. Тогда скороходы приехали на чемпионат мира в Китай и там их обоих поставили в известность, что они лишены права участвовать в международных соревнованиях. Эти запреты к российским скороходам применены в связи со шлейфом претензий антидопингового агентства к дисквалифицированному тренеру Виктору Чёгину. Как тренер сборной России он имел отношение в своё время ко всем сильнейшим спортсменам.

Так получилось, что Сергей Широбоков с юношеского возраста вышел на высокую спортивную орбиту в России, а Сергей Шарыпов неоднократно соревновался с большинством спортсменов Удмуртии на республиканских сельских спортивных играх. Их манера ходьбы и отношение к тренировкам служат примером для юных спортсменов.

Появляются, конечно же, в спортивной ходьбе и новые звёздочки. В тех же Чебоксарах на первенстве России среди юношей стал бронзовым призёром Иван Бабуркин.

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Автор статьи

1224459706 Александр КИРИЛИН обозреватель, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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