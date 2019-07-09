Участники соревновались в 15 видах спорта. ...

В Селтах накануне состоялась церемоний открытия XXVIII Республиканских летних сельских спортивных игр...

**С 3 июля в Ижевске пройдёт предсезонный футбольный турнир. В нём участвуют команды ПФЛ (Профессиона...