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Спорт создаёт настроение

5 июля
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В райцентре Селты со 2 июля много спортивных гостей. Первой на место проведения 28-х Республиканских сельских спортивных игр прибыла команда судей. По праву эта команда идёт на параде открытия соревнований вместе с колоннами спортсменов.

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Достойны добрых слов и строители, подготовившие для местных жителей стадион и физкультурно-оздоровительный комплекс. Новые спортивные сооружения со временем позволят воспитать спортсменов, имена которых встанут рядом с высококлассным мастером спортивной ходьбы Германом Скурыгиным. Этот выдающийся спортсмен рано ушёл из жизни, но соревнования, носящие его имя, проводятся в Ижевске и Селтинском районе. А в некоторых скороходах угадывается манера ходьбы Германа. А всего на сельских играх представлены соревнования по 19 видам спорта.

С красочной церемонией открытия республиканских сельских игр 3 июля вы уже наверняка ознакомились в эфире местных телекомпаний или в Интернете. Не устаёшь удивляться тому, как специалисты в малых райцентрах умеют находить свои «изюминки» для достаточно регламентированной церемонии. Добиваются образности, динамизма, демонстрируют истинную любовь к родному краю и гостеприимство.

Одним из привычных голосов комментаторов на стадионе будет голос Игоря Ильина. Он спортивный организатор в «Удмуртнефти», но высоко ценит сельские игры, на которых появляются новые звёздочки удмуртского спорта. Начнёт знакомить зрителей со спортсменами Игорь Ильин в секторе прыжков в длину, а кульминацией наверняка будет турнир по перетягиванию каната. Популярность перетягивания каната на сельских играх привела к тому, что организована республиканская федерация по этому виду спорта.

Остаётся пожелать сельским спортсменам отличной погоды.

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Автор статьи

1224459706 Александр КИРИЛИН обозреватель, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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