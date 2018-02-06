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Спокойно жить не привыкли

1 февраля
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Сегодня, 1 февраля, исполняется 68 лет семье Газизовых, проживающей в Ижевске.

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Дата не круглая, но после железной свадьбы, 65-летия, наверное, каждый год можно отмечать как юбилейный. Участнику Великой Отечественной войны Хатыбу Магсумовичу 22 марта исполнится 94 года, его жене Гульзиган Гарифовне сейчас 91 год. И, как они сами говорят, «всё ещё друг другу не надоели».

На приеме у Главы республики, посвященном Дню российской печати и 100-летию нашей газеты, Газизовы сидели на самом почетном месте – рядом с Александром Владимировичем Бречаловым.

Газизовы – наши давние читатели. В 29 лет Хатыба Магсумовича, прошедшего войну санинструктором и стрелком, а потом окончившего Ижевский государственный медицинский институт, назначили заместителем министра здравоохранения нашей республики. В этой должности он трудился 31 год, организовал строительство целого ряда новых зданий больниц, в том числе кардиодиспансера и Первой республиканской клинической больницы. Гульзиган Гарифовна долгое время работала ассистентом кафедры факультетской терапии мединститута.

Выйдя на пенсию, супруги сохранили активную гражданскую позицию.

  • Спокойно нам жить не дают!, - в шутку говорит Гульзиган Газизова. – Приглашают на мероприятия, и мы стараемся всем угодить. В прошлом году, например, вместе с жителями Ижевска и гостями столицы участвовали в праздновании Дня Победы.

У Газизовых большая, дружная, трудолюбивая родня. Профессии и должности – самые разные. Фаяз Шабаев, к примеру, – генерал. Сестра Гульзиган, Гульзина Хафизова, преподавала в индустриальном техникуме, а Мамдума Зигангирова, сестра Хатыба, - в медицинском колледже.

Заслуженный врач республики Гульсина Ибрагимова, дочь Газизовых, и зять Анвар заботятся о родителях. Часто навещают их. Чтобы родители были поближе, нашли для них удобную квартиру и помогли переехать. Раз в три дня возят маму с папой в баню.

– У нас очень хорошее окружение. Уже есть четыре внука и четыре правнука. Хочется узнать, кто где будет учиться, какие свадьбы будут. Мы стараемся больше читать, гулять, а есть – поменьше. Радуемся каждому дню. Наверное, поэтому и живём долго, - считает Гульзиган Газизова.

Газизовы не дают поблажку своему солидному возрасту. Поддерживают в квартире порядок. Скажем, если надо убрать пыль с помощью пылесоса, то это всегда делает Хатыб Магсумович. Гульзиган Гарифовна по-прежнему сама готовит, а в магазин супруги ходят вместе, благо он рядом, в том же доме.

В своё время Хатыб Магсумович выступил в нашей газете с предложением организовать в бывшей больнице мотозавода, расположенной недалеко от трамвайной остановки «Улица Тимирязева», городской госпиталь для ветеранов (в дополнение к республиканскому). Спустя несколько лет именно в эту больницу и были переведены койки для ветеранов войны.

Мы были очень рады, что супруги Газизовы пришли на наш праздник, а Хатыб Магсумович ещё и откликнулся на просьбу редакции – рассказал об участнице Сталинградской битвы Капитолине Мирошкиной, с которой прежде работал (его заметку мы публикуем в сегодняшнем номере газеты).

В честь столетия «Удмуртской правды» редакция подписала супругов Газизовых на нашу газету, и с марта Хатыб Магсумович и Гульзиган Гарифовна снова станут регулярно читать «Удмуртскую правду».

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Автор статьи

1021030 Галина АНИЩЕНКО редактор отдела писем, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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