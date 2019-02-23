Главная » Общество » Списки погибших в Афганистане.

Списки погибших в Афганистане.

18 февраля
0

Памяти павших…

742 Списки погибших в Афганистане.

Сыны Удмуртии, погибшие в Афганистане.

  1. Андреев Валерий Леонидович 25.07.1968 – 03.03.1987

  2. Анисимов Сергей Владимирович 27.03.1954 – 19.09.1984

  3. Артамонов Алексей Егорович 12.12.1964 – 21.01.1985

  4. Ашихмин Сергей Яковлевич 01.01.1958 – 01.10.1988

  5. Бабурин Александр Владимирович 28.11.1961 – 21.02.1984

  6. Бабушкин Сергей Андреевич 14.06.63 – 20.11.1983

  7. Балобанов Виталий Николаевич 27.09.1948 – 17.09.1983

  8. Батов Александр Васильевич 29.03.1957 —20.07.1980

  9. Беспалов Вениамин Тимофеевич 09.11.1958 – 03.08.1980

  10. Булатов Анатолий Викторович 22.03.1960 – 07.05.1987

  11. Вахрушев Виктор Васильевич 29.10.1955 – 06.02.1988

  12. Владыкин Григорий Иванович 12.10.1964 – 08.04.1985

  13. Вострокнутов Михаил Павлович 26.11.1963 – 17.06.1983

  14. Гарифуллин Ильгиз Габбасович 23.12.1966 – 13.03.1986

  15. Глезденев Валерий Васильевич 01.01.1950 —10.10.1984

  16. Головизнин Сергей Васильевич 23.06.1963 – 26.07.1983

  17. Городилов Александр Аркадьевич 08.09.1960 – 26.01.1980

  18. Горынцев Валерий Алексеевич 11.01.1956 – 12.10.1986

  19. Григорьев Владимир Николаевич 03.09.1954 – 13.04.1985

  20. Дериглазов Сергей Александрович 19.12.1959 – 21.05.1981

  21. Дресвянников Сергей Александрович 09.04.1960 – 06.03.1984

  22. Дубовцев Николай Геннадьевич 21.04.1969 —05.07.1988

  23. Елкин Сергей Анатольевич 15.07.1962 – 22.04.1984

  24. Загребин Александр Тимофеевич 25.11.1967 – 31.01.1988

  25. Зюзиков Валерий Николаевич 29.08.1964 – 19.05.1983

  26. Ившин Сергей Михайлович 24.03.1962 – 11.09.1981

  27. Исаков Александр Иванович 02.03.1968 – 13.11.1986

  28. Караваев Сергей Викторович 09.04.1968 – 20.08.1988

  29. Каргашин Владимир Валентинович 30.11.1958 – 18.10.1984

  30. Кельмачев Валерий Николаевич 24.05.1956 – 11.04.1980

  31. Кононов Александр Борисович 04.10.1963 – 19.11.1982

  32. Копысов Владимир Аполосович 20.06.1967 – 10.11.1986

  33. Кузнецов Леонид Васильевич 29.03.1954 – 20.07.1980

  34. Кузнецов Павел Дмитриевич 14.02.1964 – 25.01.1983

  35. Кулябин Дмитрий Викторович 30.09.1966 – 23.07.1987

  36. Мельников Олег Юрьевич 29.06.1964 – 04.07.1984

  37. Метляков Андрей Геннадьевич 28.01.1962 – 17.06.1983

  38. Мичков Василий Викторович 14.01.1961 – 20.08.1981

  39. Морозов Вячеслав Николаевич 06.12.1963 – 25.10.1982

  40. Музулев Евгений Николаевич 03.08.1956 – 16.08.1980

  41. Невгень Сергей Иванович 03.10.1962 – 05.06.1987

  42. Никитин Сергей Валентинович 18.10.1966 – 21.11.1985

  43. Никифоров Дмитрий Июдович 13.03.1965 – 04.05.1984

  44. Носков Андрей Николаевич 26.04.1965 – 08.11.1984

  45. Обухов Николай Леонидович 11.03.1964 – 30.12.1982

  46. Оносов Эдуард Викторович 30.12.1964 – 13.10.1983

  47. Патраков Андрей Геннадьевич 06.12.1960 – 08.10.1983

  48. Петров Александр Александрович 24.07.1962 – 24.05.1982

  49. Петров Александр Алексеевич 05.05.1961 – 26.06.1981

  50. Пирогов Алексей Юрьевич 15.06.1966 – 25.01.1986

  51. Рубцов Вячеслав Алексеевич 29.03.1954 – 24.07.1981

  52. Русских Аркадий Леонидович 18.08.1963 – 10.07.1982

  53. Рылов Евгений Витальевич 19.04.1965 – 08.01.1985

  54. Сабуров Вячеслав Михайлович 17.09.1963 – 27.06.1983

  55. Санталов Александр Аркадьевич 25.01.1963 – 28.04.1983

  56. Свержев Евгений Владиславович 11.08.1957 – 22.09.1984

  57. Селезнев Константин Борисович 14.07.1960 – 13.02.1980

  58. Сергеев Сергей Иванович 06.01.1964 – 12.10.1983

  59. Смышляев Сергей Геннадьевич 16.05.1964 – 17.06.1983

  60. Стариков Пётр Анатольевич 11.08.1966 – 11.12.1985

  61. Стерхов Алексей Георгиевич 28.03.1961 – 11.10.1982

  62. Суржиков Николай Александрович 21.04.1960 – 07.07.1980

  63. Татарских Валерий Михайлович 24.06.1963 – 27.06.1982

  64. Тихонов Михаил Николаевич 05.05.1960 —19.01.1983

  65. Токарев Юрий Михайлович 24.12.1962 – 06.12.1981

  66. Ушаков Павел Васильевич 04.03.1966 – 24.07.1985

  67. Федулов Валерий Владимирович 04.09.1964 – 02.06.1984

  68. Хабибуллин Адис Галимзянович 10.04.1964 – 12.03.1984

  69. Харин Николай Владимирович 06.04.1961 – 17.06.1983

  70. Хворов Александр Леонтьевич 22.06.1965 – 13.04.1986

  71. Хлобыстов Сергей Семёнович 04.05.1963 —17.04.1983

  72. Чибуков Андрей Фёдорович 25.04.1962 – 04.08.1982

  73. Чередников Александр Васильевич 27.03.1959 – 18.11.1981

  74. Чернышев Владимир Егорович 22.02.1964 – 02.10.1984

  75. Чикуров Михаил Николаевич 31.01.1959 – 26.12.1980

  76. Чувашов Андрей Анатольевич 25.06.1964 – 30.10.1985

  77. Чухланцев Василий Геннадьевич 30.05.1963 – 30.10.1982

  78. Шамшурин Олег Геннадьевич 02.08.1962 – 28.01.1982

  79. Шиляев Леонид Викторович 10.04.1955 – 05.08.1984

  80. Широбоков Василий Иванович 14.09.1965 – 12.02.1985

  81. Широбоков Олег Аркадьевич 19.01.1966 – 25.04.1985

  82. Шулепов Александр Николаевич 31.05.1964 – 07.08.1984

  83. Шутов Александр Николаевич 11.06.1960 – 14.06.1981

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Screenshot 6 Администратор сайта Все материалы этого автора

Читать также

Хотим, чтоб Самсунги не кончались: 2 смартфона по одной цене
22 февраля
**В прошлом году россияне активно продавали непонравившиеся подарки, полученные на гендерные праздник...
Планёрка УП с Игорем Быковым. Сегодня необходимо, чтобы в Удмуртии заработал принятый закон «О патриотическом воспитании»
22 февраля
**В редакции, накануне тридцатилетия вывода советских войн из Афганистана говорили о долге, любви к Р...
Сокровище в центре Ижевска. Республиканской библиотеке для детей и юношества 15 февраля исполнилось 100 лет.
22 февраля
**Легендарное здание в центре Ижевска по адресу: улица Пушкинская, 200 известно многим поколениям жит...
В Удмуртии заместитель начальника Управления Росгвардии поздравил кадетов с наступающим Днем защитника Отечества
20 февраля
**Накануне Дня защитника Отечества в Якшур-Бодьинском районе прошел День кадета. В этот день 5 кадетс...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо