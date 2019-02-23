Сыны Удмуртии, погибшие в Афганистане.
Андреев Валерий Леонидович 25.07.1968 – 03.03.1987
Анисимов Сергей Владимирович 27.03.1954 – 19.09.1984
Артамонов Алексей Егорович 12.12.1964 – 21.01.1985
Ашихмин Сергей Яковлевич 01.01.1958 – 01.10.1988
Бабурин Александр Владимирович 28.11.1961 – 21.02.1984
Бабушкин Сергей Андреевич 14.06.63 – 20.11.1983
Балобанов Виталий Николаевич 27.09.1948 – 17.09.1983
Батов Александр Васильевич 29.03.1957 —20.07.1980
Беспалов Вениамин Тимофеевич 09.11.1958 – 03.08.1980
Булатов Анатолий Викторович 22.03.1960 – 07.05.1987
Вахрушев Виктор Васильевич 29.10.1955 – 06.02.1988
Владыкин Григорий Иванович 12.10.1964 – 08.04.1985
Вострокнутов Михаил Павлович 26.11.1963 – 17.06.1983
Гарифуллин Ильгиз Габбасович 23.12.1966 – 13.03.1986
Глезденев Валерий Васильевич 01.01.1950 —10.10.1984
Головизнин Сергей Васильевич 23.06.1963 – 26.07.1983
Городилов Александр Аркадьевич 08.09.1960 – 26.01.1980
Горынцев Валерий Алексеевич 11.01.1956 – 12.10.1986
Григорьев Владимир Николаевич 03.09.1954 – 13.04.1985
Дериглазов Сергей Александрович 19.12.1959 – 21.05.1981
Дресвянников Сергей Александрович 09.04.1960 – 06.03.1984
Дубовцев Николай Геннадьевич 21.04.1969 —05.07.1988
Елкин Сергей Анатольевич 15.07.1962 – 22.04.1984
Загребин Александр Тимофеевич 25.11.1967 – 31.01.1988
Зюзиков Валерий Николаевич 29.08.1964 – 19.05.1983
Ившин Сергей Михайлович 24.03.1962 – 11.09.1981
Исаков Александр Иванович 02.03.1968 – 13.11.1986
Караваев Сергей Викторович 09.04.1968 – 20.08.1988
Каргашин Владимир Валентинович 30.11.1958 – 18.10.1984
Кельмачев Валерий Николаевич 24.05.1956 – 11.04.1980
Кононов Александр Борисович 04.10.1963 – 19.11.1982
Копысов Владимир Аполосович 20.06.1967 – 10.11.1986
Кузнецов Леонид Васильевич 29.03.1954 – 20.07.1980
Кузнецов Павел Дмитриевич 14.02.1964 – 25.01.1983
Кулябин Дмитрий Викторович 30.09.1966 – 23.07.1987
Мельников Олег Юрьевич 29.06.1964 – 04.07.1984
Метляков Андрей Геннадьевич 28.01.1962 – 17.06.1983
Мичков Василий Викторович 14.01.1961 – 20.08.1981
Морозов Вячеслав Николаевич 06.12.1963 – 25.10.1982
Музулев Евгений Николаевич 03.08.1956 – 16.08.1980
Невгень Сергей Иванович 03.10.1962 – 05.06.1987
Никитин Сергей Валентинович 18.10.1966 – 21.11.1985
Никифоров Дмитрий Июдович 13.03.1965 – 04.05.1984
Носков Андрей Николаевич 26.04.1965 – 08.11.1984
Обухов Николай Леонидович 11.03.1964 – 30.12.1982
Оносов Эдуард Викторович 30.12.1964 – 13.10.1983
Патраков Андрей Геннадьевич 06.12.1960 – 08.10.1983
Петров Александр Александрович 24.07.1962 – 24.05.1982
Петров Александр Алексеевич 05.05.1961 – 26.06.1981
Пирогов Алексей Юрьевич 15.06.1966 – 25.01.1986
Рубцов Вячеслав Алексеевич 29.03.1954 – 24.07.1981
Русских Аркадий Леонидович 18.08.1963 – 10.07.1982
Рылов Евгений Витальевич 19.04.1965 – 08.01.1985
Сабуров Вячеслав Михайлович 17.09.1963 – 27.06.1983
Санталов Александр Аркадьевич 25.01.1963 – 28.04.1983
Свержев Евгений Владиславович 11.08.1957 – 22.09.1984
Селезнев Константин Борисович 14.07.1960 – 13.02.1980
Сергеев Сергей Иванович 06.01.1964 – 12.10.1983
Смышляев Сергей Геннадьевич 16.05.1964 – 17.06.1983
Стариков Пётр Анатольевич 11.08.1966 – 11.12.1985
Стерхов Алексей Георгиевич 28.03.1961 – 11.10.1982
Суржиков Николай Александрович 21.04.1960 – 07.07.1980
Татарских Валерий Михайлович 24.06.1963 – 27.06.1982
Тихонов Михаил Николаевич 05.05.1960 —19.01.1983
Токарев Юрий Михайлович 24.12.1962 – 06.12.1981
Ушаков Павел Васильевич 04.03.1966 – 24.07.1985
Федулов Валерий Владимирович 04.09.1964 – 02.06.1984
Хабибуллин Адис Галимзянович 10.04.1964 – 12.03.1984
Харин Николай Владимирович 06.04.1961 – 17.06.1983
Хворов Александр Леонтьевич 22.06.1965 – 13.04.1986
Хлобыстов Сергей Семёнович 04.05.1963 —17.04.1983
Чибуков Андрей Фёдорович 25.04.1962 – 04.08.1982
Чередников Александр Васильевич 27.03.1959 – 18.11.1981
Чернышев Владимир Егорович 22.02.1964 – 02.10.1984
Чикуров Михаил Николаевич 31.01.1959 – 26.12.1980
Чувашов Андрей Анатольевич 25.06.1964 – 30.10.1985
Чухланцев Василий Геннадьевич 30.05.1963 – 30.10.1982
Шамшурин Олег Геннадьевич 02.08.1962 – 28.01.1982
Шиляев Леонид Викторович 10.04.1955 – 05.08.1984
Широбоков Василий Иванович 14.09.1965 – 12.02.1985
Широбоков Олег Аркадьевич 19.01.1966 – 25.04.1985
Шулепов Александр Николаевич 31.05.1964 – 07.08.1984
Шутов Александр Николаевич 11.06.1960 – 14.06.1981
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