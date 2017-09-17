Главная » Политика » Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и депутат Андрей Исаев находятся в Удмуртии с рабочим визитом

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и депутат Андрей Исаев находятся в Удмуртии с рабочим визитом

30 августа
0
12da7560cf5a17ee210c85572305a80e Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и депутат Андрей Исаев находятся в Удмуртии с рабочим визитом

В рамках визита в регион представитель республики в федеральном парламенте Андрей Исаев подвел некоторые итоги законотворческой деятельности

По словам депутата, за год Государственная Дума приняла несколько сотен законов.

В частности, на весенней сессии одним из главных решений стало принятие поправок в закон о гражданстве. В соответствии с ними лица, ставшие гражданами России, а потом осужденные за терроризм, теряют гражданство и вместе с этим права на получение пенсии, других социальных выплат, на свободный въезд и выезд из нашей страны.

Помимо этого, теперь закон содержит текст присяги для лиц, которые становятся гражданами России, облегчена процедура вступления в гражданство для наших соотечественников с Украины.

Андрей Исаев отметил, что макроэкономические показатели в первой половине 2017 года оказались лучше прогнозировавшихся. В связи с этим были внесены поправки в бюджет, увеличившие расходы на решение наиболее социально значимых задач.

Например, при корректировке федерального бюджета на 2017 год было выделено 150 млн рублей на завершение строительства в Удмуртии Республиканского центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, в 2017 году в рамках федеральной программы в Удмуртскую Республику будет доставлено 35 автомобилей скорой медицинской помощи и 14 школьных автобусов.

По программе строительства школ регион получит финансирование из федерального бюджета на создание более тысячи новых ученических мест. Ежегодное создание новых мест позволит к 2020 году перевести на обучение в одну смену всех учеников начальной школы и выпускных классов, а к 2025 году – создать условия для обучения в одну смену всех школьников Удмуртии и полностью вывести из эксплуатации школы со степенью износа более 50 процентов.

На ремонт муниципальных домов культуры республики выделен 31 млн рублей из федерального бюджета. Предполагается софинансирование из регионального бюджета в размере 3 млн рублей. В 2017 году отремонтируют 21 муниципальный дом культуры. Ремонт пройдет почти во всех районах республики.

Наконец, из федерального бюджета Удмуртская Республика получит субсидии для обустройства городских парков. В текущем году на эти цели поступит 5,6 млн рублей, 2,5 млн рублей в качестве софинансирования будет выделено из регионального бюджета.

Также, сообщил парламентарий, был принят закон о создании национальной платежной системы, обеспечивающий экономический и политический суверенитет нашей страны. Согласно закону в ближайшие годы должен произойти массовый переход граждан на платежные карты «Мир».

  • В первую очередь карты получат бюджетники и пенсионеры. Средства, находящиеся на них, будут в полной безопасности вне зависимости от геополитической ситуации, - пояснил Андрей Исаев.

По его словам, Госдума уделяла большое внимание жилищным проблемам граждан: были приняты законы о бессрочном продлении бесплатной для всех приватизации жилья, о создании фонда, гарантирующего безопасность вложений граждан в долевое строительство. Исаев напомнил, что в Удмуртии утверждена «дорожная карта» по решению проблем обманутых дольщиков, в соответствии с которой, в частности, в 2017-2018 годах будет завершено строительство пяти объектов в городе Ижевске.

Наиболее значимым решением в сфере трудовых отношений, по мнению парламентария, было принятие в первом чтении законопроекта об участии работников в управлении организациями.

Продолжает свою деятельность межфракционная рабочая группа, занимающаяся подготовкой предложений по повышению минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума.

  • Мы предполагаем, - отметил Андрей Исаев, - что в осеннюю сессию законопроект о таком повышении будет принят.

Инициативы депутатов «Единой России» и фракций Партии в региональных парламентах перед внесением в Госдуму рассматривались Координационным советом по законотворческой деятельности. Ряд из них был поддержан и внесен, многие приняты.

  • Например, мы приняли закон об усилении наказания за доведение детей до самоубийства через социальные сети, закон, касающийся обеспечения лекарствами сельских аптек. Первое чтение прошли законопроекты ужесточающие ответственность за непропуск машин скорой помощи, - сообщил депутат.

По его словам, пока не рассмотрены Госдумой, но одобрены Координационным советом такие важные инициативы, как усиление наказания за вербовку террористов, введение ответственности за распространение противоправного контента в социальной сети и за отказ удалять его.

Андрей Исаев выразил уверенность в том, что эти законопроекты будут приняты до конца 2017 года.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

Депутат от Удмуртии Валерий Бузилов принял участие в первом пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ
15 сентября
13 сентября открыл осеннюю сессию открыл Председатель Госдумы Вячеслав Володин ...
Александр Бречалов вступит в должность Главы Удмуртской республики 18 сентября
15 сентября
Торжественная церемония пройдёт в государственном театре оперы и балета Удмуртской Республики имени П...
В Удмуртии утвердили результаты выборов
14 сентября
Опубликован список избранных депутатов...
Дмитрий Медведев поздравил Удмуртское отделение «Единой России» с победой на выборах
14 сентября

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо