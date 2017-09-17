В рамках визита в регион представитель республики в федеральном парламенте Андрей Исаев подвел некоторые итоги законотворческой деятельности
По словам депутата, за год Государственная Дума приняла несколько сотен законов.
В частности, на весенней сессии одним из главных решений стало принятие поправок в закон о гражданстве. В соответствии с ними лица, ставшие гражданами России, а потом осужденные за терроризм, теряют гражданство и вместе с этим права на получение пенсии, других социальных выплат, на свободный въезд и выезд из нашей страны.
Помимо этого, теперь закон содержит текст присяги для лиц, которые становятся гражданами России, облегчена процедура вступления в гражданство для наших соотечественников с Украины.
Андрей Исаев отметил, что макроэкономические показатели в первой половине 2017 года оказались лучше прогнозировавшихся. В связи с этим были внесены поправки в бюджет, увеличившие расходы на решение наиболее социально значимых задач.
Например, при корректировке федерального бюджета на 2017 год было выделено 150 млн рублей на завершение строительства в Удмуртии Республиканского центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.
Кроме того, в 2017 году в рамках федеральной программы в Удмуртскую Республику будет доставлено 35 автомобилей скорой медицинской помощи и 14 школьных автобусов.
По программе строительства школ регион получит финансирование из федерального бюджета на создание более тысячи новых ученических мест. Ежегодное создание новых мест позволит к 2020 году перевести на обучение в одну смену всех учеников начальной школы и выпускных классов, а к 2025 году – создать условия для обучения в одну смену всех школьников Удмуртии и полностью вывести из эксплуатации школы со степенью износа более 50 процентов.
На ремонт муниципальных домов культуры республики выделен 31 млн рублей из федерального бюджета. Предполагается софинансирование из регионального бюджета в размере 3 млн рублей. В 2017 году отремонтируют 21 муниципальный дом культуры. Ремонт пройдет почти во всех районах республики.
Наконец, из федерального бюджета Удмуртская Республика получит субсидии для обустройства городских парков. В текущем году на эти цели поступит 5,6 млн рублей, 2,5 млн рублей в качестве софинансирования будет выделено из регионального бюджета.
Также, сообщил парламентарий, был принят закон о создании национальной платежной системы, обеспечивающий экономический и политический суверенитет нашей страны. Согласно закону в ближайшие годы должен произойти массовый переход граждан на платежные карты «Мир».
- В первую очередь карты получат бюджетники и пенсионеры. Средства, находящиеся на них, будут в полной безопасности вне зависимости от геополитической ситуации, - пояснил Андрей Исаев.
По его словам, Госдума уделяла большое внимание жилищным проблемам граждан: были приняты законы о бессрочном продлении бесплатной для всех приватизации жилья, о создании фонда, гарантирующего безопасность вложений граждан в долевое строительство. Исаев напомнил, что в Удмуртии утверждена «дорожная карта» по решению проблем обманутых дольщиков, в соответствии с которой, в частности, в 2017-2018 годах будет завершено строительство пяти объектов в городе Ижевске.
Наиболее значимым решением в сфере трудовых отношений, по мнению парламентария, было принятие в первом чтении законопроекта об участии работников в управлении организациями.
Продолжает свою деятельность межфракционная рабочая группа, занимающаяся подготовкой предложений по повышению минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума.
- Мы предполагаем, - отметил Андрей Исаев, - что в осеннюю сессию законопроект о таком повышении будет принят.
Инициативы депутатов «Единой России» и фракций Партии в региональных парламентах перед внесением в Госдуму рассматривались Координационным советом по законотворческой деятельности. Ряд из них был поддержан и внесен, многие приняты.
- Например, мы приняли закон об усилении наказания за доведение детей до самоубийства через социальные сети, закон, касающийся обеспечения лекарствами сельских аптек. Первое чтение прошли законопроекты ужесточающие ответственность за непропуск машин скорой помощи, - сообщил депутат.
По его словам, пока не рассмотрены Госдумой, но одобрены Координационным советом такие важные инициативы, как усиление наказания за вербовку террористов, введение ответственности за распространение противоправного контента в социальной сети и за отказ удалять его.
Андрей Исаев выразил уверенность в том, что эти законопроекты будут приняты до конца 2017 года.
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