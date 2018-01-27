Музей истории и культуры Среднего Прикамья - участник Интернет-акции «Музейная азбука» Музей истории и культуры Среднего Прикамья присоединился к межрегиональной интернет-акции «Музейная а...

Домой вернулись с «Дядей Степой». В девятый раз в нашей республике прошёл конкурс-фестиваль «Мир един для всех» В конце прошлого года Национальная библиотека Удмуртской Республики стала организатором и вдохновител...

Дмитрий Маслеев: «Никто не заметил пропущенной пьесы Чайковского». В Ижевске выступил один из лучших пианистов мира XXI века Концерт пианиста Дмитрия Маслеева – победителя XV международного конкурса имени Чайковского, одного и...