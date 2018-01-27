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Специальный показ фильма «Нация» в Удмуртии

26 января
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С 29 по 31 января 2018 года Удмуртскую Республику посетит режиссер документального кино из Санкт-Петербурга, победитель гран-при кинофестиваля в Ротердаме (Нидерланды) - Юлия Миронова. Режиссер представит свой новый фильм, съёмки которого проходили в Удмуртии на протяжении нескольких последних лет. Специальный показ и творческие встречи пройдут в двух городах республики:

Nacia vk (1) Специальный показ фильма «Нация» в Удмуртии

• Ижевск - 29 января в Библиотеке им. Журавлева УдГУ (ул. Ломоносова 4Б) в 19-00

• Глазов – 3 января в КЦ «Россия» (ул. Советская, 29) в 19-00

В программе встречи: аутентичные бесермянские крези в исполнении легендарной Марии Корепановой, специальный показ фильма, вступительное слово автора и совместное обсуждение главной темы кинокартины с участием приглашенных экспертов, а так же дискуссия на тему «Использование современных технологий в сохранении культурного и языкового многообразия с использованием дополненной и виртуальной реальности».

«Нация» - документальный фильм о малой народности, проживающей на Севере Удмуртии, под названием бесермяне. Во времена Советской Эпохи нацию упразднили, и сейчас о своих корнях помнят только старожилы.

История происходит в деревне Шамардан, которая негласно считается бесермянским центром. Отсюда родом Валериан Фёдорович Сабреков - "отец основатель" нации. В попытках возродить в соплеменниках историческую память он считает своим долгом поговорить с каждым из бесермян. Почти все жители бесермянских деревень живут тяжёлой жизнью, пытаясь адаптироваться к ней, они утратили многое из своих национальных традиций, осталась только песня. Именно бесермянский крезь (их уникальный напев) привлекает к ним внимание фольклорной певицы Марии Корепановой.

«Нация» - взгляд извне на вопрос национальной принадлежности и необратимости процесса глобализации.

Организаторы кинопоказа: Институт истории, языка и удмуртской филологии УрО РАН, детский технопарк «Кванториум», Институт истории и социологии, УдГУ, Штаб городских проектов «Лифт».

Информационные партнеры: ИА «Удмуртия», ИА «Сус@нин», «Удмуртская правда», «Известия УР», Медиа-группа «Центр», «Комсомольская правда», «ТНТ – Новый регион».

Контактное лицо – Дмитрий Владимирович Шевкунов

+7 (909) 713-57-97, e-mail: konstruktor1982@mail.ru

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