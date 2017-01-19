Специализированный центр выдачи и приема посылок открылся в городе Глазов. Это четвертый по счету центр в Удмуртии. Первые три центра приема и выдачи посылок были открыты в текущем году в Ижевске, сообщает пресс-служба Удмуртского филиала Почты России.
В открытии центра выдачи и приема посылок приняли участие заместитель директора Удмуртского филиала Почты России Владислав Черепанов и начальник Глазовского почтамта Владимир Левагин.
Разрезая символическую красную ленту, Владислав Валерьевич отметил, что такие центры приобретают все большую популярность у жителей Удмуртии, поскольку работают исключительно на прием и выдачу посылок и позволяют значительно сократить время ожидания клиентов.
«Мы рассчитываем, что это повысит эффективность работы отделений связи, значительно сократит очереди и предоставит более высокий уровень сервиса для клиентов, сделает процесс получения почты комфортным и быстрым», — подчеркнул заместитель директора Удмуртского филиала Почты России.
В центре организовано два операционных окна по выдаче и приему почтовых отправлений от организаций, интернет-магазинов, частных лиц.
Одним из основных преимуществ Центра является возможность каждого жителя города не только отправлять, но и получать посылки в одном, специализированном для этого, месте. Для этого отправителю необходимо указать в адресе получателя: ФИО адресата полностью, адрес Центра выдачи и приема посылок (427621, город Глазов, ул. К. Маркса, 27) и поставить отметку «до востребования». В случае заказа из-за рубежа все данные необходимо заполнять на латинице.
Отследить путь почтового отправления можно на сайте Почты России или через мобильное приложение. О поступлении посылки клиента проинформируют по телефону и извещением. Кроме того, горожане могут воспользоваться услугой доставки мелких пакетов на дом.
Справка:
В состав Удмуртского филиала Почты России входят 12 почтамтов и автобаза, 491 отделение почтовой связи (393 – в сельской местности), в том числе функционируют два передвижных отделения почтовой связи. В филиале работает около 4 000 сотрудников.
Удмуртский филиал Почты России обслуживает порядка 200 тысяч подписчиков в республике, которым доставляется 16,2 млн экземпляров печатных изданий в год. Ежегодно через почтовые отделения Удмуртии проходит 13,5 млн. транзакций (пенсии, платежи и переводы).
Фото: mordovmedia.ru
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