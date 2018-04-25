В Удмуртии сотрудники Росгвардии задержали молодого человека за причинение тяжкого вреда здоровью В Ижевске сотрудники вневедомственной охраны задержали молодого человека 18-летнего жителя г. Ижевска...

В Ижевске сотрудники вневедомственной охраны задержали ювелирного вора В дежурную часть вневедомственной охраны Росгвардии по Удмуртской Республике поступил сигнал о сраба...

О тревожной статистике и законах партнёрства. Глава МЧС региона доложил о проверках торговых центров В Удмуртии после трагедии в Кемерове начались массовые проверки торговых центров, а также мест массов...