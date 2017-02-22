Снег на вашу голову
Зима подходит к концу, но проблема очистки крыш от снега по-прежнему не теряет своей актуальности для Ижевска. Ответственные за содержание домов управляющие компании игнорируют свои обязанности. Между тем обильные снегопады, которые продолжаются весь февраль, могут спровоцировать новые обрушения кровель в домах, предупреждают в Фонде капитального ремонта Удмуртии.
После инцидента с обрушением кровли на улице 50 лет ВЛКСМ, 49, которое произошло в ночь с 7 на 8 декабря, жилищные инспекторы Удмуртии вооружились линейками. Они измеряют толщину снега на крышах многоэтажек. В республике началась масштабная проверка: выездные комиссии Госжилинспекции выясняют, как управляющие компании убирают с крыш снег, наледь и сосульки. А вслед за жилищными инспекторами в рейды по проверке исполнения управляющими компаниями Ижевска своих обязательств по содержанию кровель вышли и сотрудники Фонда капремонта Удмуртии. Предписания и штрафы они не выписывают, но рычаги давления на нерадивые УК у них тоже есть.
– Еще в январе в адрес всех управляющих компаний, в домах которых регоператор ремонтировал крыши, включая дома в поселке Машиностроителей, были разосланы предупреждения с рекомендацией уделить вопросу очистки снега должное внимание. Однако не все УК вняли нашим предупреждениям, - указывая на дом № 26, отметил заместитель директора НУО «Фонд капитального ремонта УР» по техническим вопросам Денис Домов. - По нормативу толщина снега на крыше должна быть не более 30 сантиметров. Здесь, как видите, его гораздо больше, что говорит о том, что крыша своевременно не чистится. А это чревато обрушением стропильной системы кровли.
Такие же снеговые шапки сотрудники фонда и журналисты увидели и на крышах домов №№ 31, 41 и 71 в пос. Машиностроитель, а также в домах № 50 по ул. Баранова, № 55 по ул. Строителей. Все эти дома находятся под управлением ООО УК «Ижевское управление жилым фондом», и если в ближайшие дни сотрудники компании не очистят кровли от снега, то эти дома могут лишиться своих гарантий.
– После того как в доме проведен капремонт кровли, обязанность по ее обслуживанию, в том числе и очистке от снега в зимний период, лежит на управляющих компаниях. При неудовлетворительном содержании кровли, которое может повлечь частичное или полное разрушение отремонтированной конструкции, фонд вправе снять с дома гарантийные обязательства. В этом случае расходы по устранению повреждений будут полностью в зоне ответственности УК или ТСЖ. Пятилетняя гарантия действует исключительно при соблюдении всех нормативов эксплуатации дома, - пояснил Денис Домов.
При этом он напомнил, что в рамках краткосрочного плана 2015-2016 годов Фонд капремонта отремонтировал по всей республике 554 многоквартирных дома на общую сумму 484 млн. рублей. На сегодня работы закончены во всех муниципальных образованиях, осталось завершить их в Ижевске (5 МКД) и Глазове (12 МКД). Работы будут выполнены в феврале 2017 года – до срока, установленного постановлением Правительства Удмуртии, - апрель 2017 года. По результатам проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 19,5 тыс. человек улучшили свои жилищные условия.
МЕЖДУ ТЕМ
В прошлом году на счет регоператора поступило в виде взносов 470 млн. рублей, средняя собираемость составила 84 процента. Это 5-е место среди регионов Приволжского федерального округа после Татарстана, Башкирии, Самарской области и Мордовии. Для сравнения: по итогам 2015 года в Удмуртии было собрано 304 млн. рублей, средняя собираемость составила 73 процента.
Фото: kapremont18.ru
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