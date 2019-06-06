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Специалист должен постоянно совершенствоваться

6 июня
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Победитель конкурса «Команда Удмуртии» Дмитрий Рябов рассказывает о ключевой роли профессионализма и о главном отличии между личностью и механизмом.

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В гостях у «Удмуртской правды» – Дмитрий Рябов, специалист в области природоохранной деятельности Администрации города Ижевска.

– Дмитрий, вы муниципальный служащий и не понаслышке знаете, что одной из главных проблем муниципалитетов является дефицит бюджета. Как вы считаете, может ли профессионализм руководителя компенсировать недостаток каких-то ресурсов: финансовых, человеческих?

– Безусловно, профессионализм должностного лица является ключевым моментом. Именно грамотные управленческие решения являются залогом успешного преодоления финансовых проблем. Что касается человеческих ресурсов, профессионализм руководителя влияет, например, на оптимизационные процессы в структуре организации для подготовки команды, поскольку зачастую процесс оптимизации влечёт за собой высвобождение ставок и рост нагрузок как на персонал, так и на самого руководителя.

– Одним из своих хобби вы называете ремонт автомобилей и мотоциклов. На ваш взгляд, проще поладить с техникой или с людьми?

– Благодаря опыту мне удаётся ладить и с техникой, и с людьми, хотя стоит отметить, различия всё же есть: любая, даже самая капризная, техника может быть собрана, а потом несколько раз разобрана с целью наладки. Ну а человек – это индивидуальность, в какой-то степени непредсказуемость, и подход с заранее определённой схемой может не сработать, поэтому налаживать контакт иногда приходится различными нестандартными способами. Перечень инструмента при работе с техникой куда более ограничен.

– Своё попадание в топ-30 «Команды Удмуртии» вы оцениваете как закономерное? Какие качества и компетенции помогли вам в этом, и каким вы видите свой дальнейший профессиональный и карьерный рост?

– Закономерным, пожалуй, сложно назвать, потому что это может прозвучать несколько нескромно. Скорее, это был вызов самому себе, с которым я успешно справился. Самое главное качество для работы в команде – коммуникабельность, умение излагать свои мысли и слушать других. Не обошлось, конечно, без знаний и профессионального опыта. Поэтому профессиональному росту непременно быть! Считаю, что специалист должен постоянно совершенствовать свои знания и навыки. В данный момент я нахожусь в процессе перевода на более высокую должность, и от того, как я себя зарекомендую, будет зависеть моя дальнейшая служба.

– Поделитесь своими успехами с момента окончания конкурса.

– Самым большим успехом считаю преодоление психологического барьера, сомнений, тормозящих движение вперёд: «А смогу? Справлюсь? А вдруг?» Во мне укрепилась вера в собственные силы, и открывать для себя новые горизонты стало проще. Не меньшим успехом считаю дружбу с участниками конкурса! На то мы и команда!

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