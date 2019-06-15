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Спектакли «Золотой маски» покажут в Ижевске

13 июня
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%d0%97%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%8f %d0%bc%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%b0 Спектакли «Золотой маски» покажут в Ижевске

В 2019 году Ижевск впервые присоединился к региональным показам спектаклей-номинантов и спектаклей-лауреатов национальной театральной премии «Золотая маска». Спектакли московских и региональных театров разных жанров и направлений, отмеченные экспертным жюри премии в разные годы, будут показаны в проекте «Золотая маска» в Ижевске» уже в ноябре.

Афиша фестиваля «Золотая Маска» в Ижевске»:

2 и 3 ноября - «Волки и овцы», комедия А.Островского (Московский театр «Мастерская Петра Фоменко»); 5 ноября - «Золушка», балет С.Прокофьева (Музыкальный театр Республики Карелия, Петрозаводск); 7 ноября - «Время секонд-хэнд» по книге Светланы Алексиевич (Омский академический театр драмы); 8 ноября - «Зулейха открывает глаза» по роману Гузель Яхиной (Баширский академический театр драмы им. Мажита Гафури); 9 ноября - «Пётр и Феврония Муромские», музыкальный спектакль для всей семьи (Московский театр «Практика» на сцене Театра кукол Удмуртии); 10 ноября - «Корабль дураков», средневековые французские фарсы (Новокуйбышевский театр-студия «Грань»).

Также в программе фестиваля - спектакль Русского драматического театра Удмуртии «Король Лир», получивший в 2018 году 6 номинаций на «Золотую маску». Этим спектаклем фестиваль завершится 11 ноября.

На большинство событий фестиваля «Золотая Маска» в Ижевске» открыта продажа на сайте и в кассе Русского драматического театра Удмуртии.

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Автор статьи

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