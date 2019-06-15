В 2019 году Ижевск впервые присоединился к региональным показам спектаклей-номинантов и спектаклей-лауреатов национальной театральной премии «Золотая маска». Спектакли московских и региональных театров разных жанров и направлений, отмеченные экспертным жюри премии в разные годы, будут показаны в проекте «Золотая маска» в Ижевске» уже в ноябре.
Афиша фестиваля «Золотая Маска» в Ижевске»:
2 и 3 ноября - «Волки и овцы», комедия А.Островского (Московский театр «Мастерская Петра Фоменко»); 5 ноября - «Золушка», балет С.Прокофьева (Музыкальный театр Республики Карелия, Петрозаводск); 7 ноября - «Время секонд-хэнд» по книге Светланы Алексиевич (Омский академический театр драмы); 8 ноября - «Зулейха открывает глаза» по роману Гузель Яхиной (Баширский академический театр драмы им. Мажита Гафури); 9 ноября - «Пётр и Феврония Муромские», музыкальный спектакль для всей семьи (Московский театр «Практика» на сцене Театра кукол Удмуртии); 10 ноября - «Корабль дураков», средневековые французские фарсы (Новокуйбышевский театр-студия «Грань»).
Также в программе фестиваля - спектакль Русского драматического театра Удмуртии «Король Лир», получивший в 2018 году 6 номинаций на «Золотую маску». Этим спектаклем фестиваль завершится 11 ноября.
На большинство событий фестиваля «Золотая Маска» в Ижевске» открыта продажа на сайте и в кассе Русского драматического театра Удмуртии.
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