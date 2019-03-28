Главная » Культура » Спектакль «Записки Освенцима» вновь покажут в Ижевске

Спектакль «Записки Освенцима» вновь покажут в Ижевске

28 марта
0

Театральная мастерская «Апрель» вновь покажет в Ижевске «Записки Освенцима». Спектакль зрители увидят 11 апреля, в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

Y4yyfoff1zm Спектакль «Записки Освенцима» вновь покажут в Ижевске

«Запискам Освенцима» 2 года. Первому показу, состоявшемуся в январе 2017 года, предшествовала огромная работа по сбору информации. Юные актёры – воспитанники объединения «Документальный театр» (так раньше называлась театральная группа) – изучали документальные фильмы, публикации, воспоминания выживших узников. Режиссёром-постановщиком выступил руководитель объединения Дмитрий Евдокимов, который ранее уже выступал с моноспектаклем «Без права выжить» по данной теме.

– Спектакль рассказывает зрителю о том, как люди выживали в нечеловеческих условиях и, тем не менее, оставались людьми, – рассказывает режиссёр. – При этом мы не претендуем на полное документальное воспроизведение событий тех лет. Каждая сцена – эмоциональный образ конкретного процесса, происходившего в лагере. Спектакль должен побудить зрителя обратиться к нашей истории, узнать, что такое концлагерь «Освенцим».

Спектакль состоит из восьми сцен, которые показывают быт заключенных, их условия жизни, законы и порядки концлагеря, пытки и мучения в газовых камерах. В одном спектакле переплетены истории двух противоположных личностей – врача Йозефа Менгеле, который ставил жесткие опыты над детьми, и еврейки Мали, которая помогала узникам. Некоторая недосказанность истории побуждает зрителя самостоятельно восполнить пробелы и обратиться к документальным публикациям и кино.

Показать спектакль широкой публике Дмитрия Евдокимова побудило то, что в лагере «Освенцим» погибло много советских военнопленных.

– Мне показалось несправедливо, что, говоря про «Освенцим», большинство вспоминает только евреев. В лагере уничтожали бесчисленное количество русских, белорусов, украинцев, немцев, поляков. Из документов я узнал, что советские военнопленные одними из первых были уничтожены газом «Циклон В». Это был решающий фактор, из-за которого я приступил к работе над спектаклем, – отмечает Дмитрий.

Кстати, режиссёра спектакля можно увидеть и на сцене – он сыграл одну из ролей. Особое значение спектаклю придаёт то, что кроме двух взрослых (Дмитрия Евдокимова и Натальи Клабуковой) основные роли исполняют дети. Четверо ребят в возрасте от 14 до 18 лет не побоялись принять участие в сложной постановке. Они смогли профессионально воплотиться в своих героев, переживая на сцене их страдания и лишения. Эмоциональную напряжённость действия усиливает тревожная музыка и костюмы актёров.

Спектакль «Записки Освенцима» увидели уже около 2500 человек. Он был высоко оценён экспертами в области театрального искусства и стал лауреатом III степени республиканского этапа Всероссийского театрального конкурса «Театр и дети», лауреатом I степени республиканского фестиваля-конкурса «Театральная осень» и отмечен дипломом за «Лучшую режиссуру». В 2018 году на телевизионном фестивале «Под крылом белой птицы» актриса Наталья Клабукова получила специальный диплом жюри за роль в спектакле.

Фото: vk.com/event138534752

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

Читать также

Игорь Комаров дал старт окружному фестивалю «Театральное Приволжье»
28 марта
**Школьные и студенческие театры со всего округа покажут, на что они способны и получат возможность з...
Год театра в Удмуртии - капитальный ремонт и золотая маска
27 марта
27 марта театральная общественность отмечает Международный день театра....
«Золотая маска» в Удмуртии: номинации, гастроли, прямые трансляции
23 марта
**Национальная премия подтверждает, что республика всерьёз и, кажется, надолго вошла в число самых ин...
От редактора. День культуры – общий праздник
23 марта
– 25 марта в России отмечают День культуры. К сожалению, сегодня этот праздник замечают только сотруд...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо