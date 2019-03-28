Игорь Комаров дал старт окружному фестивалю «Театральное Приволжье» **Школьные и студенческие театры со всего округа покажут, на что они способны и получат возможность з...

Год театра в Удмуртии - капитальный ремонт и золотая маска 27 марта театральная общественность отмечает Международный день театра....

«Золотая маска» в Удмуртии: номинации, гастроли, прямые трансляции **Национальная премия подтверждает, что республика всерьёз и, кажется, надолго вошла в число самых ин...