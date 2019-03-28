«Запискам Освенцима» 2 года. Первому показу, состоявшемуся в январе 2017 года, предшествовала огромная работа по сбору информации. Юные актёры – воспитанники объединения «Документальный театр» (так раньше называлась театральная группа) – изучали документальные фильмы, публикации, воспоминания выживших узников. Режиссёром-постановщиком выступил руководитель объединения Дмитрий Евдокимов, который ранее уже выступал с моноспектаклем «Без права выжить» по данной теме.
– Спектакль рассказывает зрителю о том, как люди выживали в нечеловеческих условиях и, тем не менее, оставались людьми, – рассказывает режиссёр. – При этом мы не претендуем на полное документальное воспроизведение событий тех лет. Каждая сцена – эмоциональный образ конкретного процесса, происходившего в лагере. Спектакль должен побудить зрителя обратиться к нашей истории, узнать, что такое концлагерь «Освенцим».
Спектакль состоит из восьми сцен, которые показывают быт заключенных, их условия жизни, законы и порядки концлагеря, пытки и мучения в газовых камерах. В одном спектакле переплетены истории двух противоположных личностей – врача Йозефа Менгеле, который ставил жесткие опыты над детьми, и еврейки Мали, которая помогала узникам. Некоторая недосказанность истории побуждает зрителя самостоятельно восполнить пробелы и обратиться к документальным публикациям и кино.
Показать спектакль широкой публике Дмитрия Евдокимова побудило то, что в лагере «Освенцим» погибло много советских военнопленных.
– Мне показалось несправедливо, что, говоря про «Освенцим», большинство вспоминает только евреев. В лагере уничтожали бесчисленное количество русских, белорусов, украинцев, немцев, поляков. Из документов я узнал, что советские военнопленные одними из первых были уничтожены газом «Циклон В». Это был решающий фактор, из-за которого я приступил к работе над спектаклем, – отмечает Дмитрий.
Кстати, режиссёра спектакля можно увидеть и на сцене – он сыграл одну из ролей. Особое значение спектаклю придаёт то, что кроме двух взрослых (Дмитрия Евдокимова и Натальи Клабуковой) основные роли исполняют дети. Четверо ребят в возрасте от 14 до 18 лет не побоялись принять участие в сложной постановке. Они смогли профессионально воплотиться в своих героев, переживая на сцене их страдания и лишения. Эмоциональную напряжённость действия усиливает тревожная музыка и костюмы актёров.
Спектакль «Записки Освенцима» увидели уже около 2500 человек. Он был высоко оценён экспертами в области театрального искусства и стал лауреатом III степени республиканского этапа Всероссийского театрального конкурса «Театр и дети», лауреатом I степени республиканского фестиваля-конкурса «Театральная осень» и отмечен дипломом за «Лучшую режиссуру». В 2018 году на телевизионном фестивале «Под крылом белой птицы» актриса Наталья Клабукова получила специальный диплом жюри за роль в спектакле.
Фото: vk.com/event138534752
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