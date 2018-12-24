Пьесу написал артист театра кукол, современный молодой драматург Сергей Антонов. Это его второе драматическое произведение, над которым работал национальный театр. Постановка по его пьесе оказала двоякое впечатление и стала предметом активных обсуждений за стенами театра. Перед премьерой спектакля Сергей Антонов признался, что идея показать жизнь кота пришла к нему спонтанно. Что творится в голове животных, пока мы – люди – живём своими заботами? Ответ на этот вопрос и решил наглядно показать автор.
Постановочная группа во главе с режиссёром Алексеем Ложкиным решилась на эксперимент. Пьеса привлекла своей необычностью. Театр уже давно искал современную пьесу на удмуртском языке. Спектакль был поставлен за рекордные сроки: вместо обычных трёх месяцев, уложились в полтора. Как рассказывает режиссёр, трудностей не было, присутствовало лишь огромное желание работать над спектаклем. Надо отметить, что Алексей Ложкин за такой короткий срок подготовил сразу два состава актёров.
– Это очень сложно, два состава – это два разных спектакля. И с каждым из них нужно репетировать отдельно. Разумеется, рисунок мизансцен не меняется, а вот его смысловое наполнение варьируется в зависимости от состава исполнителей. Репетиции шли каждый день, почти без выходных, – говорит режиссёр.
Кот расскажет о проблемах…
Деревенский кот Васька попадает в городскую квартиру не по своей воле. Его хозяйка оказалась в больнице и кота к себе забрал Ваня – её сын. Потихоньку осваиваясь в квартире, Васька встречает в ней домового. Вместе они наблюдают за жизнью людей, рассуждают о любви и смерти. Взбалмошный кот с удовольствием делится с домовым своей свободной деревенской жизнью, то и дело напоминает, что очень скучает и сильно расстраивается, когда узнает, что Ване пришлось продать дом в деревне. Тем временем люди живут своей обыкновенной жизнью, не замечая, как это часто бывает, какие чудеса творятся у них под самым носом.
Васька – полный энергии, активный и решительный кот. Благодаря ему спектакль насыщен смешными моментами и весёлыми ситуациями. Зал время от времени буквально взрывается от смеха. Но юмор здесь переплетён с драматическими нотками и философскими размышлениями. Зритель наблюдает за тремя сюжетами, связанными любовной линией – Вани и его возлюбленной Ларисы, домового и его подруги, и кота Васьки, который раскрывает все свои любовные фантазии.
Постановка главного режиссёра театра Алексея Ложкина взбудоражила зрителей своей смелостью. На сцене театра можно увидеть достаточно откровенные сцены, они делают спектакль вызывающим, можно даже сказать, провокационным, что явно спровоцирует неоднозначную реакцию, разные оценки и позиции. Режиссёру точно удалось выйти за рамки привычного спектакля и классических ролей. Некоторые моменты довольны необычно и сочетают несочетаемое. К примеру, привычный образ домового зритель здесь не увидит. Через портал с того света домовой приходит в гламурном розовом костюме, подчёркивающем всю его романтичность. Лишь копна неприбранных волос напоминает нам знакомый вид персонажа.
Бурную реакцию получило и то, что в словах Васьки встречается ненормативная лексика. Это достаточно смелое решение, которое делает спектакль хулиганским и нарочито скандальным. Однако, по словам постановщиков, здесь были использованы только самые смешные, ставшие уже народными, выражения, которые органичны для конкретной сцены.
… и научит играть
Несмотря на неоднозначность картины, настоящее удовольствие получаешь от игры актёров. Вжиться в роль и точно передать повадки кота удалось молодому актёру театра Константину Никитину. Видно, что здесь проделана скрупулезная работа – отточены не только движения, но и жесты, и мимика. Константин признаётся, что никогда не думал, что на сцене придётся играть такую роль. Чтобы справиться с этой задачей, ему пришлось внимательно понаблюдать за настоящего кота.
– Я не сидел и не думал, как изобразить ту или иную повадку кота. Всё получилось на подсознательном уровне, – говорит актёр.
На сцене минимум декораций и реквизита, никаких спецэффектов и максимум живых эмоций. Художником—постановщиком стала Ольга Глухова – это не первая её работа с режиссёром, поэтому воплотить задуманное удалось легко. На авансцене только стол, диван, а на поворотном круге имитация городской квартиры. Как отметили в театре, декорации специально выполнены достаточно лаконично, чтобы не отвлекать зрителей от актёров, и дают в нескольких выразительных деталях образную суть действия: комната, куда попадает кот Васька, это «коробка», ограничивающая свободу, некая клетка, откуда он хотел бы вырваться, потому что самое важное в его жизни – свобода. Причём свобода от каких—либо условностей проявляется и в костюме в стиле гранж, который передаёт весь бунтарский образ жизни кота.
А вот с работой молодого звукорежиссёра Алексея Пикулева зрители театра не были знакомы ранее. Он впервые оформил спектакль – это стало его дебютом. Современная музыка лаконично обрамляет постановку, ещё раз доказывая, что этот спектакль рассчитан на молодёжь.
Спектакль «Васьлей» – это эксперимент и огромный риск. Это та картина, которой нужно найти своего зрителя. Постановка заметно отличается от других работ Алексея Ложкина, но почерк режиссёра здесь бесспорно узнаваем: зрелищность, ирония, юмор и умение пробудить чувства зрителя, вызвать сострадание героям тут точно присутствуют.
Какое место занимает в жизни любовь? Что на самом деле правит миром? На первый взгляд обычная семейно—бытовая история с довольно простым названием «Васьлей» поднимает важные вопросы и не менее острые проблемы современного общества.
Кстати.
88—й театральный сезон Национального театра подарит зрителям ещё немало премьер. Новые постановки зрители увидят и со сцен других театров Удмуртии. Они готовы показать всё самое лучшее из своего репертуара, тем более 2019 год объявлен в России «Годом театра».
фото из архива Государственного национального театра Удмуртии
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