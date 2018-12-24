Рождественский фестиваль с юными талантами. Учащиеся ДШИ № 2 им. П.И. Чайковского подготовили фейерверк новогодних проектов **Ни одна творческая личность не может оставаться безразличной к тому, как её оценивают окружающие, к...

В Удмуртии зажглась первая новогодняя ёлка. **7 и 8 декабря в Удмуртии прошёл VII Межрегиональный фестиваль «Сказочные герои на родине Тол Бабая»...

Пригласительный билет. Приглашение на культурные мероприятия, которые будут проходить в Ижевске в ближайшем будущем....