К чему может привести экономия на лесе
В настоящее время на государственный кадастровый учёт поставлено 199 тысяч га земель лесного фонда, что составляет лишь 9,8% от общей площади лесных участков на территории республики. Неполнота кадастрового учёта препятствует нормальному функционированию лесопромышленного комплекса, реализации органами государственной власти полномочий в лесной отрасли. Всё это может привести к сокращению поступлений в бюджет арендных платежей, способствовать незаконному распоряжению землями лесного фонда органами местного самоуправления, например, путём включения их в границы населённых пунктов или отчуждения для строительства объектов.
В условиях несвоевременного проведения таксации лесов затруднено планирование и проведение мероприятий по их использованию, охране и защите. Это, в свою очередь, может стать причиной ухудшения состояния лесных насаждений, неполному обеспечению потребности населения и хозяйствующих субъектов в лесных ресурсах.
По информации Минлесхоза УР, на проведение лесоустроительных работ по всей республике требуется более 300 миллионов рублей. Но в 2017 году выделено лишь 2,95 миллиона рублей на проведение таксации в Сарапульском лесничестве, что явно недостаточно для решения этих вопросов.
Сложившаяся ситуация послужила поводом для прокурорского вмешательства. Удмуртский природоохранный межрайонный прокурор Егор Вихарев обратился в суд с заявлениями о возложении на Минлесхоз УР обязанности в течение года провести таксацию лесных участков общей площадью 356 тысяч га на территориях шести лесничеств. Заявления рассмотрены и удовлетворены. Исполнение решений судов находится на контроле прокуратуры.
«Чистый город» не за чистоту
Нарушают законодательство в сфере охраны лесов и хозяйствующие субъекты.
Егор Вихарев в 2017 году, проверяя работу ООО «Чистый город» – организации, эксплуатирующей полигон твёрдых бытовых отходов (ТБО) по Нылгинскому тракту, – выявил факты загрязнения земель лесного фонда и гибели лесов.
– Лесной участок, прилегающий к полигону, был загрязнён сточными водами, – комментирует природоохранный прокурор. – Мы также выявили усыхание леса на площади более 31 тысячи кв. м. Ущерб, причинённый лесному фонду в результате загрязнения почвы и гибели лесных насаждений, составил 18 миллионов рублей.
Прокурор вынес руководителю ООО «Чистый город» представление об устранении нарушений. По материалам прокурорской проверки уполномоченные органы привлекли предприятие к административной ответственности в виде штрафов.
Кроме того, по инициативе природоохранной прокуратуры по указанному факту Завьяловским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК России по УР возбуждено и расследуется уголовное дело.
Цифры
Результаты 2017 года:
2 172 нарушения законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования выявили прокуроры; 597 представлений внесено для их устранения;
340 лиц по результатам их рассмотрения наказаны в дисциплинарном порядке;
373 протеста принесено на противоречащие законодательству правовые акты;
491 заявление направлено в суд;
203 лица привлечены контролирующими органами к административной ответственности по материалам прокурорских проверок;
39 предостережений о недопустимости нарушения закона объявили прокуроры;
45 уголовных дел возбудили органы следствия и дознания по материалам прокурорских проверок.
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