Дед Мороз собирает друзей в цирке Люди и животные под Новый год творят на манеже чудеса....

Ижевская детская школа искусств № 12 отмечает юбилей Одна из самых молодых школ в городе встречает 25-летие в статусе лучшей детской школы искусств России...