Поисково-спасательная операция на доме в Ижевске будет завершена сегодня до 23:30 часов. Об этом сообщил глава МЧС Владимир Пучков на подходе к журналистам.
– В зоне ЧС работает мощная группировка спасателей прилегающих субъектов РФ: Башкортостан, Пермская область, Татарстан. Работы выполняются в сложных условиях: неустойчивость конструкций, угроза обрушения. Поэтому ребята выполняют свои профессиональные обязанности на самом высоком уровне. В тесном взаимодействии работают подразделения полиции, Росгвардии, медицины, федеральные службы, все службы республики - все слаженно выполняют возложенные задачи, - отметил Владимир Пучков.
Сейчас в зоне ЧС работает 1018 человек и более 200 единиц техники. Дом обследуют с помощью специализированной лаборатории "Струна". По предварительным данным пятый подъезд восстановлению не подлежит, шестой подъезд представляет риск для жизни и здоровья.
– Все мероприятия по ограничению доступа в этот дом сегодня будут выполняются в полном объёме. С учётом тех рисков, которые есть, мы уже поставили задачу – в круглосуточном режиме возле дома будет дежурить и наряды полиции, и все службы города, - сообщил глава МЧС.
Поисково-спасательную операцию будут продолжать до полного завершения. По предварительным данным под завалами находится еще два человека.
Фото: Пресс-служба главы и правительства УР
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