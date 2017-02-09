В зимнее время на автомобильных дорогах Удмуртии дежурят аварийно-спасательные группы республиканской Поисково-спасательной службы. Создание таких групп позволяет в кратчайшие сроки оказать помощь пострадавшим как на месте аварии, так и вывезти их в безопасное место.
В этом году спасатели дважды выезжали для оказания помощи, сообщает пресс-служба Поисково-спасательной службы УР.
5 февраля на участке автодороги Елабуга - Пермь водитель большегруза марки «Мерседес» из Омска из-за замерзшей топливной системы не смог завести автомобиль. Аварийно-спасательная группа, прибыв на место происшествия, при помощи генератора горячего воздуха несколько часов проводила обогрев автомобиля. После чего выяснилось, что причина поломки в отказе электроники, которая заблокировала тормозную систему.
В тот же день в Ижевске спасатели оказали помощь водителю большегруза «МАЗ» из Брянска. Его автомобиль не заводился, предполагаемая причина была в севшем аккумуляторе. Спасатели забрали замерзающего водителя вместе с аккумулятором от автомобиля в поисково-спасательный отряд, накормили, обогрели, оставили на ночь, аккумулятор поставили на зарядку. Утром водитель смог продолжить ремонт автомобиля.
Стоит отметить, спасатели оснащены аварийно-спасательной техникой высокой проходимости, генераторами горячего воздуха (для обогрева автомобилей), электростанциями различной мощности, средствами буксировки, пуско-зарядным устройством для зарядки аккумуляторов, палатками, теплой одеждой и обувью, а также продуктами питания.
Наличие техники высокой проходимости и средств буксировки позволяет отбуксировать сломавшийся или попавший в аварию автомобиль, перегородивший путь другим участникам дорожного движения, тем самым предотвратив возникновение аварийной ситуации.
Фото: пресс-служба ПСС по УР
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