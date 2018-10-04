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Спартакиада. Игра на опережение

1 октября
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Спортивная сборная «Удмуртнефти» заняла шестое место в финале XIV Летней спартакиады нефтяной компании «Роснефть».

%d0%a3%d0%b4%d0%bc%d1%83%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%b5%d1%84%d1%82%d1%8c Спартакиада. Игра на опережение

Спартакиада прошла в Сочи под девизом «Игра на опережение» и собрала 20 сильнейших команд дочерних обществ «Роснефти» со всей страны. Всего в корпоративном спартакиадном движении в этом году приняли участие более 70 команд.

Сборную «Удмуртнефти» представляли 38 сотрудников предприятия и дочерних обществ. Обновлённый состав легкоатлетической сборной вывел команду предприятия на новый уровень. В забегах отличились инженер ООО «Удмуртэнергонефть» Полина Колобова и оператор по добыче нефти и газа ОАО «Удмуртнефть» Юрий Кодесников. Традиционно спортсмены из Удмуртии стали лидерами в гиревом спорте. Так, оператор по добыче нефти и газа «Удмуртнефти» Юрий Осинкин показал лучший результат в своей категории, подняв гирю 257 раз.

Лучшим игроком команды из Удмуртии назван ведущий инженер ООО «Удмуртнефть-Снабжение» Марат Валиуллин. Марат также признан лучшим бомбардиром с 2009 года. Он принимает участие в спартакиаде в 11-й раз, а в этом году выступал как капитан футбольной сборной. «Я увлекаюсь футболом с детства и не представляю свою жизнь без спорта. На спартакиаде всегда царит атмосфера настоящего спортивного праздника. Этому способствуют взаимная поддержка независимо от принадлежности к конкретной команде, нацеленность на отличный результат всех участников, а также высокий уровень организации соревнований», – отметил он.

«Серебро» в турнире смешанных пар по настольному теннису завоевали оператор товарный ОАО «Удмуртнефть» Антон Лушников и инженер ЗАО «Ижевский нефтяной научный центр» Софья Гребёнкина. В шахматных турнирах ведущий инженер ООО «Удмуртэнергонефть» Владимир Пушин и инженер отдела текущего планирования и учёта капитальных вложений ОАО «Удмуртнефть» Евгения Новикова проявили быстроту реакции и интеллектуальную сноровку. Они стали шестыми и показали рекордный командный результат.

Ежегодно добиваться высоких результатов команде «Удмуртнефти» помогает активная поддержка спорта на предприятии, а также пропаганда здорового образа жизни. «Сегодня в спортивном движении задействовано более 1600 сотрудников, свыше 100 из них выступают на летних и зимних корпоративных соревнованиях. На протяжении 40 лет проводится спартакиада предприятия по 13 видам спорта», - подчеркнул Игорь Ильин, председатель комитета по физической культуре профсоюза «Удмуртнефть».

Ежегодно НК «Роснефть» выделяет средства на совершенствование спортивной инфраструктуры в регионах - строительство дворцов спорта, стадионов и бассейнов, финансирует школы олимпийского резерва, любительские и профессиональные команды.

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