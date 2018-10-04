В столице Удмуртской Республики открылся новый зал бокса **Сегодня в Ижевске на улице Холмогорова открыли новый зал бокса "Барс". В церемонии принял участие р...

Разнообразие стрельбы и развлечений. В Удмуртии прошли первые открытые летние соревнования по биатлону среди любителей **В пору золотой осени состоялся «Калашников биатлон фест». Эти любительские соревнования по биатлону...

«Динамо» в призёрах **В Удмуртии прошли Всероссийские соревнования общества «Динамо» по служебному биатлону и легкоатлети...