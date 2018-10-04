Спартакиада прошла в Сочи под девизом «Игра на опережение» и собрала 20 сильнейших команд дочерних обществ «Роснефти» со всей страны. Всего в корпоративном спартакиадном движении в этом году приняли участие более 70 команд.
Сборную «Удмуртнефти» представляли 38 сотрудников предприятия и дочерних обществ. Обновлённый состав легкоатлетической сборной вывел команду предприятия на новый уровень. В забегах отличились инженер ООО «Удмуртэнергонефть» Полина Колобова и оператор по добыче нефти и газа ОАО «Удмуртнефть» Юрий Кодесников. Традиционно спортсмены из Удмуртии стали лидерами в гиревом спорте. Так, оператор по добыче нефти и газа «Удмуртнефти» Юрий Осинкин показал лучший результат в своей категории, подняв гирю 257 раз.
Лучшим игроком команды из Удмуртии назван ведущий инженер ООО «Удмуртнефть-Снабжение» Марат Валиуллин. Марат также признан лучшим бомбардиром с 2009 года. Он принимает участие в спартакиаде в 11-й раз, а в этом году выступал как капитан футбольной сборной. «Я увлекаюсь футболом с детства и не представляю свою жизнь без спорта. На спартакиаде всегда царит атмосфера настоящего спортивного праздника. Этому способствуют взаимная поддержка независимо от принадлежности к конкретной команде, нацеленность на отличный результат всех участников, а также высокий уровень организации соревнований», – отметил он.
«Серебро» в турнире смешанных пар по настольному теннису завоевали оператор товарный ОАО «Удмуртнефть» Антон Лушников и инженер ЗАО «Ижевский нефтяной научный центр» Софья Гребёнкина. В шахматных турнирах ведущий инженер ООО «Удмуртэнергонефть» Владимир Пушин и инженер отдела текущего планирования и учёта капитальных вложений ОАО «Удмуртнефть» Евгения Новикова проявили быстроту реакции и интеллектуальную сноровку. Они стали шестыми и показали рекордный командный результат.
Ежегодно добиваться высоких результатов команде «Удмуртнефти» помогает активная поддержка спорта на предприятии, а также пропаганда здорового образа жизни. «Сегодня в спортивном движении задействовано более 1600 сотрудников, свыше 100 из них выступают на летних и зимних корпоративных соревнованиях. На протяжении 40 лет проводится спартакиада предприятия по 13 видам спорта», - подчеркнул Игорь Ильин, председатель комитета по физической культуре профсоюза «Удмуртнефть».
Ежегодно НК «Роснефть» выделяет средства на совершенствование спортивной инфраструктуры в регионах - строительство дворцов спорта, стадионов и бассейнов, финансирует школы олимпийского резерва, любительские и профессиональные команды.
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