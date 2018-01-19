Надо признать, что с динамовцами на равных сейчас могут соперничать в Удмуртии лишь студенты-спортсмены, да и то далеко не во всех видах спорта. Причём из студенческого спорта нередко переходят в служебную сферу общества «Динамо».
На днях состоялся четвёртый пленум Удмуртской республиканской организации общества «Динамо». Председатель попечительского совета Александр Первухин – министр внутренних дел по Удмуртской Республике, вручил кубок за первое место в 57-й Спартакиаде. Награду принял врио начальника управления Росгвардии Николай Мерзляков. Семь сотрудников Росгвардии (в том числе из ОМОН) были отмечены в этот день золотыми знаками комплекса ГТО.
Хотя Росгвардия образовалась сравнительно недавно, в неё входят сложившиеся подразделения, которые и прежде боролись за лидерство в спортивных соревнованиях. Уровень организации соревнований в Ижевске признан и специалистами МВД России.
Неоднократно здесь проводились ведомственные старты. Вот и 16 января начались Всероссийские старты общества «Динамо» по лыжным гонкам и служебному двоеборью (к лыжам добавляется стрельба из пистолета в тире). Среди участников есть олимпийцы.
Фото Екатерины БУЛЫЧЁВОЙ
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