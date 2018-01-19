3 февраля. Третий зимний велопарад в Ижевске Редкое для нашей страны мероприятие – зимний велопарад – проводится и в столице Удмуртии. Здесь мы ид...

Автогонки. Под рёв моторов На ижевском ипподроме 21 января состоится первый этап чемпионата России по трековым автогонкам....

В Завьяловском районе в эти выходные пройдёт гонка на собачьих упряжках «ЯНВАРСКАЯ МЕТЕЛЬ 2018» 13-14 января 2018 года Удмуртская Республиканская Общественная организация «Федерация ездового спорта...