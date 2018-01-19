Главная » Спорт » Спартакиада. «Динамо» бежит и побеждает

Спартакиада. «Динамо» бежит и побеждает

18 января
0

Спартакиада общества «Динамо» в Удмуртии – это целый ряд соревнований, распределённых в течение всего года. Подготовка к соревнованиям обеспечивает нужную физическую форму для служебной деятельности.

%d0%9a%d1%83%d0%b1%d0%be%d0%ba %d0%94%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%be Спартакиада. «Динамо» бежит и побеждает

Надо признать, что с динамовцами на равных сейчас могут соперничать в Удмуртии лишь студенты-спортсмены, да и то далеко не во всех видах спорта. Причём из студенческого спорта нередко переходят в служебную сферу общества «Динамо».

На днях состоялся четвёртый пленум Удмуртской республиканской организации общества «Динамо». Председатель попечительского совета Александр Первухин – министр внутренних дел по Удмуртской Республике, вручил кубок за первое место в 57-й Спартакиаде. Награду принял врио начальника управления Росгвардии Николай Мерзляков. Семь сотрудников Росгвардии (в том числе из ОМОН) были отмечены в этот день золотыми знаками комплекса ГТО.

Хотя Росгвардия образовалась сравнительно недавно, в неё входят сложившиеся подразделения, которые и прежде боролись за лидерство в спортивных соревнованиях. Уровень организации соревнований в Ижевске признан и специалистами МВД России.

Неоднократно здесь проводились ведомственные старты. Вот и 16 января начались Всероссийские старты общества «Динамо» по лыжным гонкам и служебному двоеборью (к лыжам добавляется стрельба из пистолета в тире). Среди участников есть олимпийцы.

Фото Екатерины БУЛЫЧЁВОЙ

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

3 февраля. Третий зимний велопарад в Ижевске
18 января
Редкое для нашей страны мероприятие – зимний велопарад – проводится и в столице Удмуртии. Здесь мы ид...
Автогонки. Под рёв моторов
16 января
На ижевском ипподроме 21 января состоится первый этап чемпионата России по трековым автогонкам....
В Завьяловском районе в эти выходные пройдёт гонка на собачьих упряжках «ЯНВАРСКАЯ МЕТЕЛЬ 2018»
12 января
13-14 января 2018 года Удмуртская Республиканская Общественная организация «Федерация ездового спорта...
Хоккей. Андрей Мнихович стал лидером
11 января
С места в карьер возобновились матчи хоккейного чемпионата. 4550 зрителей в Перми помогли «Молоту...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо