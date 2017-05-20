Сегодня в Лудорвае временно исполняющий обязанности Главы Удмуртии Александр Бречалов провёл встречу с лидерами республиканских национально-культурных объединений. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
Главный предмет обсуждения - возможность создания в регионе этнодервни, где будут представлены проживающие в Удмуртии народы. Перед собравшимися выступил президент международного благотворительного фонда «Диалог культур — единый мир», руководитель проекта «ЭТНОМИР» Руслан Байрамов. Он подробно рассказал о своём детище, провёл видеопрезентацию, ответил на вопросы представителей НКО.
Руководитель проекта подчеркнул: "Диалог между обществом и властью - одна из наших базовых установок. Мы давно об этом говорим. Граждане, бизнес и предприятия, как основа экономики, должны делать так, чтобы все люди чувствовали себя комфортно, чтобы они приобщались к своей культуре, культуре соседей и мировой культуре".
Участники встречи договорились, что в течение двух недель обсудят идею в своих объединениях, выработают конкретные предложения с тем, чтобы в ближайшей перспективе приступить к созданию концепции проекта.
"Главное - это не место и не финансирование, - сказал Александр Бречалов. - Когда у людей есть желание, когда они "горят" какой-либо темой, всё можно сделать. Проект сложный. Я рад, что руководители национально-культурных объединений инициативу поддержали. В Удмуртии, считаю, должно быть как можно больше мест, где люди независимо от национальности будут знакомиться с культурой, традициями тех народов, которые проживают здесь. Я благодарен главе "ЭТНОМИРА" Руслану Байрамову, который сегодня специально прилетел для презентации проекта. Мы решили, что республика точно будет представлена в огромном проекте "ЭТНОМИР" в Калужской области, куда приезжает 1 миллион 700 тысяч туристов в год. Считаю, что мы должны говорить о себе на самых различных площадках".
Врио Главы подчеркнул, что создание аналога калужского центра на удмуртской земле должно стать народным проектом. "Позиция, когда всё должен профинансировать бюджет республики, а мы приедем и ленточки разрежем, не работает. Проект должен быть совместным, делать надо сообща. Я никому ничего не буду навязывать. В том числе - бизнесу. Мы должны двигаться как партнёры. Чтобы предприниматели, желающие участвовать в финансировании наших инициатив, инициатив НКО, делали это осознанно, от сердца, а не потому что глава позвонил. Это мой твёрдый принцип. Если у вас, у удмурта или армянина, есть возможность и желание, если вы понимаете, что это делается для будущих поколений, добро пожаловать", - отметил Бречалов.
По поводу месторасположения будущей деревни он сказал, что этот вопрос будет решаться после принятия концепции. При этом руководитель республики заметил, что вряд ли это будет территория Лудорвая. Этнографический музей имеет свой потенциал развития, сказал врио Главы.
На обратном пути Александр Бречалов зашёл поприветствовать участников ставшего уже традиционным VII музейного фестиваля «Ильинский хоровод». В Лудорвае собрались детские фольклорные коллективы из городов Ижевска, Можги, Алнашского и Вавожского районов Удмуртии. Специальные гости фестиваля – финские музыканты и преподаватели крупнейшего музыкального вуза Скандинавии Академии Сибелиуса (г. Хельсинки).
"В Удмуртии детям, я это вижу, уделяется самое повышенное внимание. Особенно - талантливым ребятам, которые себя проявляют в науке, культуре, музыке. Поэтому творите, не вытворяйте, а именно творите. Мы вам поможем. Спасибо вам, что вы такие активные, творческие, замечательные", - сказал врио Главы.
Фото: Пресс-служба главы и правительства УР
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